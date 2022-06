La NASA ensaya exitosamente Artemis 1 hasta 29 segundos antes de su lanzamiento

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) – La NASA ha logrado por primera vez cargar por completo de combustible su megacohete SLS y activar la crucial cuenta atrás hasta 29 segundos antes de lanzamiento, en los ensayos en Cabo Cañaveral.

En la cuenta atrás se producen muchas actividades críticas ocurren en rápida sucesión, informa la NASA.

Today’s #Artemis I wet dress rehearsal ended today at 7:37 p.m. at T-29 seconds. Read about today’s activities and next steps on the Artemis blog: https://t.co/LvYsdFpvgK https://t.co/TDal5KGgvF

— NASA Artemis (@NASAArtemis) June 21, 2022