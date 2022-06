¿Dónde surgen las variantes del SARS-CoV-2? En pacientes inmunodeprimidos: estudio

Madrid, 21 de junio (Europa Press).- Un estudio de la Universidad de Tel Aviv (Israel) ha revelado que es probable que las numerosas variantes del SARS-CoV-2 se formen en pacientes crónicos de COVID-19 que sufren inmunosupresión.

En otras palabras, los investigadores explican que la capacidad del virus para sobrevivir y reproducirse en el cuerpo del paciente inmunodeprimido sin restricciones conduce a la evolución de muchas variantes.

