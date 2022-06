VIDEO: El deslave de un cerro tapa el camino entre dos comunidades de Guerrero

El Alcalde del municipio dijo que eso fue el sábado y que el deslave cerró la vía, pero no causó que las comunidades estuvieran incomunicadas porque existen otras tres alternativas de terracería.

Por Carmen González Benicio

Guerrero, 21 de junio (ElSur).- El Presidente Municipal de Cochoapa El Grande, Bernardo Ponce García, informó del deslave de un cerro que tapó la terracería entre la comunidad de Arroyo Prieto y Río Encajonado, y dijo que se le dará atención este martes ante lo que pidió apoyo del Gobierno del estado.

Este camino comunica con Tlacoachistlahuaca, municipio de la Costa Chica en la parte baja, y la afectación fue ocasionada por las lluvias que han reblandecido la tierra, como generalmente ocurre cada año, por lo que se requiere la atención e inversión de los tres órdenes de Gobierno.

El Alcalde del Partido Verde dijo que eso fue el sábado y fue contratado por trabajadores que andaban en la zona donde se están realizando nuevos trazos para atender estas zonas, que presentan problemas cada temporada de lluvias.

Agregó que el deslave cerró la vía que será abierta hasta el lunes, pero los pueblos no están incomunicados porque hay otros tres accesos de terracería. Esto fue entre las comunidades de Arroyo Prieto y Río Encajonado, donde se están haciendo modificaciones para mejorarla.

El cierre de la carretera por toneladas de tierra fue difundido en un video en la redes sociales de Internet.

Ponce García dijo que no hubo víctimas, sólo personas que corrieron al observar el deslave de tierra, piedras y árboles.

Las comunidades que se encuentran en esta parte son Arroyo Prieto, Río Encajonado, Cieneguilla, Yozo Chiquito, Río Azul, Río Morado y Llano de la Yecua.

La exigencia de los habitantes del municipio es la mejora en las vías de comunicación que en su mayoría son de terracería, con grandes barrancos y mucha agua en la temporada de lluvias, por lo que exigen la pavimentación con caminos artesanales.

Para el municipio de Cochoapa el grande se espera un tramo de pavimentación con concreto hidráulico como parte del programa federal que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en esta zona.

