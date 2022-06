Expresidente dice a Ortega Sánchez que la iglesia no le alertó de García Luna (CARTA)

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- El abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que los expresidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) conocían los señalamientos que relacionaban a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire, el abogado reveló que Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México, había denunciado a García Luna ante el entonces Presidente Felipe Calderón, pero refirió que el mandatario hizo caso omiso de los señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal.

“El Presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a Los Pinos y que evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguiar le pregunté ‘qué pasó con la información de García Luna’ y me dijo ‘ya se la dijimos al Presidente pero se molestó’ eso fue todo lo que me dijo, se lo estaba diciendo el Presidente del Episcopado, todavía no era Cardenal, pero era el Arzobispo Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ellos sí tienen credibilidad”.