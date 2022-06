Protagonistas de Thor: Love And Thunder posan en nuevas FOTOS de la cinta

MADRID, 21 de junio (EuropaPress).- Thor: Love and Thunder se estrenará el próximo 8 de julio. Y mientras se acerca la fecha, la maquinaria promocional de Marvel Studios sigue trabajando a pleno rendimiento lanzando más y más material. Ahora llegan nuevas imágenes del filme de Taika Waititi que muestran a un “renovado” Thor en modo meditación y el imponente aspecto que lucirá la Jane Foster de Natalie Portman como la nueva “Diosa del Trueno”.

Como los fans del UCM ya sabrán, el poderoso martillo Mjolnir es un arma encantada que, por obra y gracia de Odín, solo aquel que sea digno podrá empuñarlo y poseerá el poder de Thor. Un poder que tal y como pudo verse en el adelanto de la película, ahora esgrimirá Jane Foster, actual dueña del poderoso martillo.

Ahora, ha sido la revista Total Film la que, con motivo del que será su próximo número en julio, ha compartido tres espectaculares imágenes exclusivas de la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Hemsworth y, ahora también, por Portman.

La primera de ellas es, sin lugar a dudas la que más llama la atención. Y también la que más interés suscita, puesto que muestra casi por completo la armadura que lucirá Portman como la nueva Thor. Tal y como puede verse, además de ver los guanteletes, su brillante coraza y la esplendorosa capa, sostiene en sus manos al Mjolnir, el fabuloso martillo que en tantas batallas acompañó al “Dios del Trueno”.

La imagen también muestra a Foster con un semblante tan serio como preocupado, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que la nueva entrega cinematográfica de la franquicia supondrá el debut de un nuevo y formidable enemigo: Gorr, el Carnicero de los Dioses al que encarnará Christian Bale.

The Gods of Thunder are here! #ThorLoveAndThunder is this month's cover star. Total Film spoke to Chris Hemsworth, Natalie Portman, and Taika Waititi about their "detective-thriller-romcom"

