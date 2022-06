Kim Kardashian niega haber arruinado vestido icónico de Marilyn Monroe en la Met Gala

Kim Kardashian levantó la voz ante las acusaciones de haber maltratado el icónico vestido de Marilyn Monroe durante la Met Gala el pasado mes de mayo.

Por Corina González

Ciudad de México, 21 de junio (ASMéxico).- En mayo de este año, Kim Kardashian sorprendió a todos al posar con uno de los vestidos más icónicos en la alfombra roja de la Met Gala. La fundadora de SKIMS usó el vestido que Marilyn Monroe vistió en 1962 mientras cantaba “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy.

El look fue amado por muchos y odiado por otros, ya que días después surgieron algunos videos de cómo el vestido no le cerraba a la socialité y hace unas semanas se filtraron algunas fotografías en las que se pueden apreciar algunos daños al vestido y usuarios en redes sociales culpan a Kim.

KIM KARDASHIAN ROMPE EL SILENCIO SOBRE EL VESTIDO DAÑADO DE MARILYN MONROE

A pesar de las afirmaciones de que la estrella de The Kardashians arruinó el icónico vestido de la difunta actriz durante la Met Gala de 2022, Kim niega haber arruinado la pieza. Durante una entrevista con Today, la socialité señaló que trabajó en estrecha colaboración con el museo Ripley’s Believe It Or Not! para evitar que el vestido se estropeara.

Kardashian también dijo en la entrevista que solo usó el vestido durante unos minutos antes de cambiarse a una réplica.

Durante la entrevista en Today, Kim dijo que una de las razones por las que estaba “tan feliz” de usar el vestido era porque muchos de sus jóvenes admiradores en realidad no sabían quién era Marilyn Monroe. “Eso fue lo más impactante para mí”, dijo Kim, señalando que quería honrar el legado de Marilyn. “La respeto, entiendo cuánto significa este vestido para la historia estadounidense”, agregó.

Por otro lado, el museo de Ripley, que compró el vestido por 4.8 millones de dólares en 2016 y le dio permiso a Kim para usarlo en la Met Gala, defendió a la estrella. En un comunicado del 16 de junio, el museo escribió que Kim “no dañó la prenda de ninguna manera en el corto período de tiempo que se usó en la Met Gala”.

