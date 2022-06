FIFA extiende normas de emergencia para jugadores y técnicos de Ucrania por la guerra

Por Graham Dunbar

GINEBRA, 21 de junio (AP).- En procura de ayudar a los clubes de Ucrania durante la invasión de Rusia, la FIFA extendió el martes las normas laborales de emergencia para los jugadores y entrenadores extranjeros.

Según el ente rector del futbol mundial, los jugadores y entrenadores extranjeros podrán suspender sus contratos de empleo hasta el 30 de junio de 2023.

La decisión de la FIFA busca brindar mayor seguridad y claridad jurídica al permitir que su personal pueda salir mediante cesiones en medio de un incierto conflicto bélico.

Las medidas de emergencia que la FIFA dispuso en marzo facilitaron que los empleados extranjeros suspendieran sus contratos en Ucrania y Rusia durante la temporada que acaba de culminar.

