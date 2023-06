CRÓNICA | Tranquilina busca a Mireya, su hija, desde 2014. Autoridades la abandonaron

Este fin de semana pasado se volvió a buscar el paradero de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el 13 de septiembre de 2014 en la capital de Morelos, con recursos propios ante la falta de atención por parte de las instituciones locales y federales.

Cuernavaca, Morelos, 21 de junio (SinEmbargo).– “Recibí una llamada anónima para decirme que mi hija Mireya estaba enterrada aquí. Ya vine con la Comisión de Búsqueda pero no han levantado lo que está ahí. Me dijeron que vinieron familiares de la persona que se llevó a mi hija a poner todo esto, el espectacular y el cemento que está enterrado casi un metro y medio. Hace más de tres años que di esta información”, explica frente a las cámaras, Tranquilina Hernández, madre de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el 13 de septiembre de 2014, en Cuernavaca, Morelos.

Hace casi nueve años de esto y no ha habido avance alguno en las investigaciones. Tranquilina participa desde el momento de la desaparición de su hija en todos los procesos de búsqueda que puede, ha aprendido muchas habilidades para buscar en todo tipo de terreno y no hay un día en que no busque a su hija.

Entre el 2022 y el primer trimestre de 2023 se han registrado un total de 469 personas desaparecidas en el estado, según el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas. Se trata de los registros ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, por lo que no se incluyen aquellos casos que por miedo o desconfianza no se denuncian.

Para atender estos índices de desaparición –que para fines de 2022 colocaron a la entidad en el primer lugar a nivel nacional, con una taza de 34.7 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes–, esfuerzos ciudadanos, como la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), se han movilizado para buscar a estas personas.

CON MARROS Y CINCEL A LA BÚSQUEDA

El pasado 18 y 19 de julio Tranquilina y su colectivo llevaron a cabo una búsqueda en un predio ubicado a un costado de la carretera de Cuernavaca-Ciudad de México, justo debajo de un espectacular. Con datos de una llamada anónima, se llegó a la determinación de buscar específicamente en la base de concreto de uno de los tirantes de respaldo del anuncio gigante.

De manera manual y con herramienta prestada solidariamente, las distintas personas asistentes empezaron a cavar alrededor de esta base de cemento. Alrededor de tres horas más tarde del inicio se comenzó la fractura del cemento, prolongándose esta tarea durante otras tres horas.

La falta de maquinaria adecuada impidió la conclusión de la búsqueda y obligó a una segunda jornada, efectuada el 19 de junio.

En este día se logró rentar un trascabo y un rotomartillo para terminar de fracturar la estructura de cemento, la cual al ceder no presentó hallazgos. Ni la base como tal, ni la zapata que se encontraba enterrada por debajo. En toda la tierra removida no hubo hallazgos positivos.

Al cierre del punto de búsqueda se instaló una placa de cemento con la siguiente leyenda: “Te sigo buscando Mireya. Te amamos”, junto con la fecha de desaparición y la de esta jornada de búsqueda.

“NADA HAN HECHO LAS AUTORIDADES”

A pesar de la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las comisiones estatales y de la regulación de la Ley General de Víctimas, el trabajo de búsqueda fue encabezado por los esfuerzos y recursos de Tranquilina y del colectivo del que es parte, Unión de Familias Resilientes Buscando.

“En casi nueve años de búsqueda de mi hija Mireya, hasta ahora he tenido información puntual de un posible punto de hallazgo. Nada han hecho las autoridades”.

Esto no es algo que ocurra sólo en Morelos, es desafortunadamente una constante en todo el país. A veces no se trata sólo de las comisiones de búsqueda, también de las fiscalías y de todo el aparato burocrático, lo que impide la agilización de las búsquedas.

No hay una voluntad institucional para encontrar a las personas desaparecidas, y aunque puede haber algunas personas funcionarias que sí cumplen con su trabajo, no es una generalidad. Además de las constantes denuncias de complicidades entre instituciones y organizaciones criminales.

A esta búsqueda del 18 y 19 de junio, Tranquilina llegó acompañada por otras mujeres buscadoras de su colectivo, personas solidarias, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y por reporteros que han cubierto este tema desde hace varios años.

No hubo presencia de funcionarios de la Fiscalía estatal, ni de las comisiones de búsqueda, ni de autoridades para garantizar la seguridad. Todo el trabajo se llevó a cabo manualmente, con muchísimo esfuerzo, o con el uso de maquinaria especializada que rentó el colectivo con recursos propios.

A pesar de las constantes denuncias hechas por la Brigada Nacional de Búsqueda y por las familias buscadoras de Morelos, las autoridades locales no han respetado los acuerdos de atención, cuidado y búsqueda a los que se comprometieron, tanto en 2021 como en 2022.

