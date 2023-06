La Guardia Costera de EU desconoce origen de ruido detectado en rastreo de sumergible

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS).- La Guardia Costera de Estados Unidos ha admitido que por el momento “no se conoce el origen del ruido” detectado durante las operaciones para tratar de localizar el sumergible Titan en aguas del Atlántico, aunque ha afirmado que al menos ahora estas posibles señales son “un objetivo” a perseguir en la carrera contrarreloj para tratar de hallar y rescatar con vida a las cinco personas que desaparecieron en una expedición a los restos del Titanic.

El responsable de esta búsqueda, John Mauger, ha prometido en una entrevista a CBS News que seguirán buscando “mientras haya alguna oportunidad de supervivencia” de los desaparecidos. Los expertos estiman que la cápsula se quedará sin oxígeno el jueves, aunque tampoco está claro que, una vez localizada, pueda ser reflotada.

For information regarding the search of the 21-foot submarine 900NM off the coast of Cape Cod, visit @USCGNortheast https://t.co/zyKfsgiE9J

— U.S. Coast Guard (@USCG) June 20, 2023