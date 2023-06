Un edificio explota y provoca enorme incendio en París, Francia; reportan 24 heridos

Autoridades atribuyeron la explosión a la filtración de gas; siete de los heridos son reportados en “estado de emergencia”, informó la Jefa de policía Laurent Nunez.

Por Sylvie Corbet y Angela Charlton

París, 21 de junio (AP).— Una fuerte explosión en un edificio en la margen izquierda del río Sena en París el miércoles causó heridas a 24 personas e inició un incendio que lanzó nubes de humo sobre los monumentos de la ciudad y obligó a evacuar los edificios circundantes, dijo la policía. En principio se desconocía la causa de la explosión.

La fachada de un edificio en la Quinta Circunscripción, o Alcaldía, se derrumbó y los servicios de emergencia intentaban determinar si quedaban personas en el interior, dijo un agente de policía. La explosión se produjo cerca del histórico hospital militar Val de Grace.

El Jefe de policía Laurent Nunez dijo a la prensa que siete de las personas heridas estaban en “situación de emergencia”. No aclaró si sus vidas corrían peligro.

Las llamas fueron contenidas, pero no extinguidas, dijo Nunez.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Unos 270 bomberos combatían las llamas y 70 vehículos de emergencias se encontraban en la escena.

Un agente de policía dijo a la Associated Press que 24 personas resultaron heridas y cuatro de ellas se encontraban en estado crítico. Dijo que la causa principal de las heridas fue que la explosión derribó a las víctimas.

Funcionarios de la Quinta circunscripción atribuyeron la explosión y las llamas a una filtración de gas.

La Alcaldesa de la circunscripción, Florence Berthout, dijo que “la explosión fue extremadamente violenta”, y que trozos de vidrio seguían cayendo de los edificios.

🇨🇵 #France In paris, the church of saint gabriel caught fire.

“Every 15 days, one mosque is built in France, while one Christian building is destroyed at the same rate,” said the president of the religious heritage observatory. pic.twitter.com/rGsSSr7KDg — Diego J. Alvarez55 🇺🇸🇮🇱 (@DAlvarezbroker) June 16, 2023

La Fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que se inició una investigación para “determinar si hubo o no la violación de una norma o si una imprudencia individual provocó la explosión”.

Nunez dijo que los bomberos impidieron que las llamas se extendieran a dos edificios vecinos que fueron “gravemente desestabilizados” por la explosión. La explosión provocó roturas de ventanas en toda la zona, según testigos y el jefe de policía.

El humo que se alzaba del edificio se había disipado para el atardecer del miércoles. Aun sonaban las sirenas de las ambulancias que atravesaban el barrio, pero los peatones volvían a circular por la salle Saint-Jacques que había sido acordonada.

Un estudiante que se identificó solo como Achille dijo que estaba a unos 100 metros del lugar donde se produjo la explosión.

🚨🇨🇵 Just now, a violent gas explosion occurred in the center of Paris, the capital of France. Several buildings are on fire. Firefighters evacuated the area#France #Paris #Fransa pic.twitter.com/rKzYtMuRAj — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) June 21, 2023

“Estaba sentado en el alféizar de la ventana y nos desplazamos a dos metros de la ventana debido a un pequeño estallido y un gran miedo”, dijo al canal de televisión BFM.

“Bajamos (del edificio) y vimos las llamas”, dijo. “La policía nos dio gran apoyo y nos evacuó rápidamente”.