Sheinbaum rechaza debate; Adán desconoce publicidad; Monreal, leal a Morena si pierde

El exsecretario de Gobernación reveló que ha presentado denuncias ante el INE, pues reconoce la disposición masiva de publicidad y espectaculares con su imagen; debate interno favorecería a adversarios, aseguró Sheinbaum.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y partidos de alianza han continuado este miércoles sus respectivos recorridos por distintos puntos del país.

El día de hoy marca el tercer día de las giras que la y los precandidatos han iniciado desde el lunes pasado, donde han realizado asambleas informativas y encuentros con personas de distintos gremios y sectores.

La contienda por la candidatura de la izquierda es disputada por seis participantes, de los cuales cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participarán por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

DEBATES ENTRE ASPIRANTES FORTALECERÁ A OPOSICIÓN: SHEINBAUM

Durante su visita al estado de Tlaxcala, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó esta tarde que los debates internos entre la y los precandidatos de Morena, y aliados provocará un beneficio a sus adversarios políticos, por lo que instó a respetar el acuerdo del Consejo Nacional de Morena.

“Es muy claro en el documento que no es momento para el debate interno, el debate interno a quien va a fortalecer es a nuestros adversarios políticos, […] así se nos dijo, así lo firmamos y así lo planteamos”, dijo.

A pesar de que la presencia de un debate entre los precandidatos de la izquierda es una iniciativa apoyada por Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña, la exmandataria capitalina reconoció que no desea debatir con ninguno de sus compañeros, ya que prefiere priorizar la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y lo que implica para la continuidad del proyecto de Nación.

Buen miércoles para todas y todos. Iniciamos nuestro tercer día de recorridos. Vamos hacia #Tlaxcala pic.twitter.com/qI0S3IJJYC — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 21, 2023

“No se trata en este momento de debatir entre nosotros, sino más bien en poner los logros de la transformación y qué representa su continuidad, y por qué no debe haber regresiones al pasado”, añadió.

Asimismo, precisó que los recorridos que llevan a cabo los precandidatos por Morena y partidos aliados son para difundir el trabajo realizado durante estos casi cinco años de Gobierno encabezados por el movimiento iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que Marcelo Ebrard señalara que hacer visitas sin presentar propuestas sería “hacer turismo”.

“En este momento lo que estamos haciendo es recorrer el país para hacer un reconocimiento, una defensa, una difusión de lo que se ha hecho hasta ahora en estos cuatro años y medio, que es muchísimo, lo que representa, los principios del movimiento”.

También señaló la importancia para este periodo interno del poder escuchar a la gente de los distintos lugares que visitan para posteriormente hacer propuestas de campaña.

“Esa es la esencia de esta visita territorial, y de estar escuchando y conociendo lo que se nos dice en cada uno de los lugares para ya poder hacer, en su momento, las propuestas”, agregó.

EBRARD LLEGA A MAZATLÁN; SE REÚNE CON PESCADORES Y GANADEROS

El excanciller Marcelo Ebrard llegó esta mañana a la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, para continuar con su recorrido por el país durante el proceso interno de designación de aspirante a la Presidencia en 2024.

A su llegada al Aeropuerto de Mazatlán, Ebrard fue recibido con música de banda y decenas de personas, encabezadas por el empresario hotelero Guillermo Romero.

Así reciben en Sinaloa, al Lic Marcelo @m_ebrard con banda y mucha alegría 😀. Se nota cuando la gente aprecia a los suyos. Gracias Mazatlán.#MejorMarcelo #ConMarceloSí es #ElCaminodeMexico pic.twitter.com/fAKhlRl856 — MarceloSi (@MarceloE2024) June 21, 2023

Durante su gira por el Puerto, Marcelo Ebrard se reunió a las 10:45 horas con pescadores en Playa Norte y posteriormente se trasladó a Aguacaliente de Gárate a la empresa “Natudes” que se dedica a la deshidratación de mango.

A las 13:15 horas se reunió con ganaderos de la región en el Rancho La Laguna, comunidad de El Vainillo, y a las 14:15 horas inició una comida con representantes de medios de comunicación en el restaurante El Cuchupetas en Villa Unión.

Varios de estos momentos durante su visita en la costera sinaloense fueron registrados por el propio Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales, donde destacó su encuentro con la gente en restaurantes, el aeropuerto; así como su interacción con pescadores, trabajadores en fábricas y más.

ADÁN AUGUSTO NIEGA DESPLIEGUE MASIVO DE PUBLICIDAD; DENUNCIA ANTE EL INE

Aprendiendo a lanzar la atarraya con Germán López en Mazatlán!! pic.twitter.com/Er6AtLAJWl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 21, 2023

Ante las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández sobre el despliegue masivo de publicidad y promocionales, el exsecretario de Gobernación aseguró que ha presentado una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se lleve a cabo una investigación.

“He presentado las denuncias ante el INE y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso. Yo soy ajeno a ese despliegue publicitario, que revisen, ahí están las múltiples demandas que he presentado”, dijo esta mañana durante una conferencia de prensa en Aguascalientes.

La aclaración viene después de que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, retara en redes sociales a Adán Augusto para que revelara de dónde provenían los recursos para presuntamente pagar a gente en un mitin y para desplegar las bardas y espectaculares.

“Es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. No es cierto que se le haya pagado algún emolumento o algún recurso”, agregó.

Lo que se ve, no se pregunta @adan_augusto. Pero ya que te gustan los retos, te reto a que nos expliques de dónde sacaron los billetes para pagar a la gente en tu mitin y de donde se están pagando las miles de bardas y espectaculares. Se dicen honestos, pero son cínicos y… — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 21, 2023

Posteriormente, arribó al estado de Guanajuato, donde aseguró que dicha entidad, junto con Chihuahua, son ejemplos de lo que no se debe de hacer en materia de combate a la delincuencia.

El exfuncionario arremetió contra los gobiernos encabezados por los panistas Diego Sinhue Rodríguez, en Guanajuato; y María Eugenia Campos, en Chihuahua, pues en ambas entidades persiste la mayor tasa de incidencia delictiva.

“Nada más en Guanajuato, el promedio es como del 21 por ciento del homicidio doloso en el país, lo ocupa Guanajuato, y atrás de ellos vienen Chihuahua, como con 14 o 15 por ciento”, comentó.

Como causa de estas cifras, Augusto López aseguró que en estos territorios no hay una colaboración estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales, hecho que dificulta el combate a la delincuencia.

🔴 “Ni los buenos días se le creen a Marko Cortés”, señaló @adan_augusto López Hernández en conferencia de prensa desde Barrio del Encino, Aguascalientes. El morenista emplazó al panista a comprobar sus acusaciones sobre el supuesto uso de recursos públicos. ¡Hasta Santiago… pic.twitter.com/pfkvJcL4Ll — Al Momento 4T (@Almomento4T) June 21, 2023

Afirmó que es importante la aplicación de una política pública efectiva en materia de seguridad con medidas como el trabajo de inteligencia y depuración de cuerpos policiacos.

“Hay que ver el origen, y en el origen de todo destaca la connivencia de autoridades municipales o estatales con las bandas delincuenciales”, añadió.

Durante su visita a Guanajuato, realizará asambleas informativas en Salamanca, Irapuato y León.

NO DEJARÉ MORENA SI NO ME FAVORECE: MONREAL

Decidimos continuar nuestros recorridos en el hermoso estado de Guanajuato: estamos en Salamanca, y estaremos en la tarde en Irapuato y en León. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para construir en El Bajío, para que pronto llegue la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/S8CkpE6bQZ — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 21, 2023

En su parada en el estado de Puebla, el Senador con licencia, Ricardo Monreal, señaló que si los resultados del proceso interno de Morena y aliados no le favorecen, no dejará el partido.

Durante una rueda de prensa con motivo de la asamblea informativa convocada por él, esto como parte de su precandidatura como aspirante presidencial de la izquierda para 2024, aseguró que no tiene intención de irse a otro partido.

“No voy a salir de Morena, voy a seguir luchando en Morena y no tengo ninguna intención de participar por ningún otro partido”, dijo.

Sobre las alternativas en su vida profesional en caso de que no fuera elegido como candidato presidencial, Monreal Ávila señaló que piensa regresar a su vida académica, actividad que ha desempeñado por muchos años.

"No voy a salir de Morena"@RicardoMonrealA aseguró que de no ganar la encuesta de Morena no buscará la candidatura presidencial con otro partido, si no que continuará con la 4T. pic.twitter.com/xg6gkXVh1k — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 21, 2023

Ricardo Monreal ha ejercido como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, opinó sobre la contienda interna para la gubernatura en Puebla, donde expresó su apoyo al Senador Alejandro Armenta Mier.

Dijo que no conoce bien al secretario de Gobernación (Segob) del estado, Julio Huerta, y desconoció a la titular de Economía, Olivia Salomón.

En cambio, consideró que sí podía opinar sobre Alejandro Armenta porque lo conoce. Lo definió como “un hombre íntegro y leal a sus amigos”.

En #Puebla, @RicardoMonrealA expresó su apoyo a @armentapuebla_ rumbo a las elecciones de 2024, dijo que el senador es leal y tiene capacidad.#AmbasManos 📹 @Paola_Macuitl pic.twitter.com/ZdpfDmYq29 — Ambas Manos (@Ambas_Manos) June 21, 2023

“Es un hombre con capacidad y talento, es un hombre que generaría condiciones propicias para Puebla”, aseguró.

Monreal pidió a los aspirantes “que se moderaran” en la promoción de su imagen y criticó la colocación de espectaculares para promover, por ejemplo, a Julio Huerta.

Por ello, urgió que Morena defina las reglas internas para la elección de Puebla, “para que no recabe el sentimiento de confrontación”.

FERNÁNDEZ NOROÑA ASEGURA QUE NUNCA SUGIRIÓ REELECCIÓN DE AMLO

¡Buenos días! Les comparto la agenda para las actividades de las próximas dos semanas. Espero que puedan acompañarme en las asambleas informativas. Estamos luchando por profundizar la vida democrática del país; somos una oportunidad real. pic.twitter.com/cIoKyQh6js — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 21, 2023

El Diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, llegó este miércoles al estado de Tlaxcala, coincidiendo con Claudia Sheinbaum, para continuar con su recorrido por el país durante el proceso interno para designar a la o el candidato presidencial por Morena, PT y PVEM.

A las 11:00 horas encabezó una rueda de prensa en el Hotel Jeroc’s, donde aseguró que medios de comunicación difundieron información falsa al afirmar que había declarado su apoyo a la reelección del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Dieron a conocer una noticia inexistente, una declaración mía que no di nunca, un planteamiento de que yo estoy llamando a la reelección del compañero Presidente López Obrador, ¡eso no lo dije nunca, eso es falso!”, dijo.

En ese mismo momento, señaló la falta de “piso parejo” en la contienda entre la y los precandidatos por Morena y partidos aliados, asegurando que él uno de los más perjudicados ya que no forma parte de Morena, sino del PT.

Muy buena asistencia en la rueda de prensa en Tlaxcala. pic.twitter.com/xbZSkf6kWy — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 21, 2023

“Bueno, de entrada quien es militante de Morena pareciera tener una ventaja legítima, ¿por qué? Porque no sólo es el partido más grande del movimiento, sino el partido más grande del país, entonces esa desventaja ¿cómo la equilibras, cómo agendas piso parejo? Eso no va a existir”, reconoció.

Sin embargo, aclaró que no entrará en la dinámica de “golpetar” al movimiento con la afirmación de una “campaña de aparato”, en la cual se marca una preferencia de la “cúpula” del partido ante uno de los precandidatos o precandidata.

Para las 16:00 horas tiene agendada una asamblea informativa en la Unidad Deportiva San Damián Texóloc, así como una video charla en su canal de YouTube a las 18:00 horas, y finalmente, otra asamblea informativa a las 20:00 horas desde el Centro-parque de San Pablo del Monte.

Durante su visita a Tlaxcala, el petista llevó a cabo una venta de libros, la cual calificó como un éxito.

La venta de libros en Tlaxcala. pic.twitter.com/cIYF7VdffZ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 21, 2023

— Con información de RíoDoce y Ambas Manos