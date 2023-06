Un experto, un aventurero y millonarios... Ellos viajan en el sumergible desaparecido

En este momento, los cuerpos de rescate están buscando desesperadamente a los cinco tripulantes del sumergible Titan, el cual se dirigía al Titanic. El vehículo fue reportado como desaparecido la noche del domingo, en Terranova, Canadá.

Por Mark Pratt

BOSTON, 21 de junio (AP).— Un renombrado experto en el Titanic, un aventurero con récords mundiales, dos miembros de una de las familias más acaudaladas de Pakistán y el CEO de la compañía que orquestó la expedición a los restos del Titanic están en el sumergible desaparecido en el Océano Atlántico.

El sumergible Titan fue reportado desaparecido el domingo en la noche a unos 700 kilómetros (435 millas) al sur de San Juan, en Terranova, Canadá, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Canadá. Los cuerpos de rescate ahora están corriendo contrarreloj porque el oxígeno podría agotarse a las seis de la mañana del jueves.

Un avión canadiense detectó ruidos submarinos durante la búsqueda del sumergible Titan. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó en Twitter a primera hora del miércoles que, como consecuencia de los sonidos detectados por el P-3 canadiense, un avión de patrulla marítima, el operativo de búsqueda se ha reubicado y esos datos se están empleando para ayudar a guiar los trabajos.

La expedición estaba liderada por OceanGate en su tercer viaje al Titanic, el enorme crucero de lujo que en 1912 chocó contra un iceberg y se hundió, de los cuales sólo sobrevivieron 700 de dos mil 200 pasajeros y tripulantes.

Las cinco personas en el sumergible son las siguientes:

STOCKTON RUSH

Si bien su experiencia es en el sector aeroespacial y la tecnología, Rush fundó OceanGate Inc. en 2009 para ofrecer expediciones submarinas a investigadores y exploradores, según el website de la compañía.

La empresa con sede en Washington comenzó a llevar a turistas al Titanic en 2021 como parte de su esfuerzo por registrar el lento deterioro de las ruinas.

“El océano se está tragando al Titanic, y tenemos que documentarlo antes de que desaparezca o se vuelva irreconocible”, dijo Rush a The Associated Press en 2021.

Un portavoz de OceanGate confirmó por email que Rush está en el sumergible.

En una entrevista con CBS News el año pasado, Rush defendió la seguridad de su sumergible, pero advirtió que nada estaba totalmente exento de riesgo.

“Lo que más me preocupa son las cosas que podrían impedirme subir a la superficie, como objetos sueltos, redes de pesca, cosas en las que el cable se podría enredar”, declaró, añadiendo, sin embargo, que un buen piloto es capaz de evitar tales peligros.

Rush se convirtió en el piloto de jets de transporte más joven del mundo a los 19 años, en 1981, y voló aviones comerciales siendo universitario, según datos biográficos de la empresa. Se incorporó a McDonnell Douglas Corp. en 1984 como ingeniero de pruebas de vuelo y en los últimos 20 años ha supervisado el desarrollo de múltiples emprendimientos.

Greg Stone, veterano oceanógrafo y amigo de Rush, lo calificó de “un verdadero pionero” en la innovación para submarinos.

“Stockton era intrépido. Era inteligente. Tenía visión, quería impulsar proyectos”, dijo Stone el martes.

A @USCG C-130 crew is searching for an overdue Canadian research submarine approximately 900 miles off #CapeCod.

HAMISH HARDING

Harding es un empresario británico que vive en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Action Aviation, la empresa de aviación que preside, dijo que él era uno de los pasajeros que pagó para ir a la expedición.

Harding es un aventurero multimillonario que tiene tres récords mundiales Guinness, incluyendo el tiempo más extenso de una nave tripulada en el fondo del mar. En marzo de 2021, él y explorador marino Victor Vescovo descendieron al fondo de la fosa de las Marianas. En junio de 2022, fue al espacio a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin.

“Tanto la familia Harding como el equipo de Action Aviation están sumamente agradecidos por todos los mensajes tan amables de preocupación y apoyo que hemos recibido de nuestros amigos y colegas”, dijo la compañía en un comunicado.

En un mensaje en Facebook el sábado, Harding se expresó “orgulloso” de participar en la misión ya que, debido al clima, era poco probable que haya otra este año.

“Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, está misión será probablemente la primera y última misión tripulada al Titanic en 2023”, escribió. “Se ha abierto una pequeña ventana con buen clima y vamos a hacer el intento (el domingo)”.

Harding “estaba ilusionado de realizar investigaciones” en el lugar del Titanic, dijo Richard Garriott de Cayeux, presidente del Explorers Club, un grupo al que Harding pertenecía.

“Albergamos todos la ferviente esperanza de que el sumergible será hallado lo más pronto posible”, indicó Garriott en un comunicado.

SHAHZADA Y SULEMAN DAWOOD

Shahzada Dawood y su hijo Suleman son miembros de una de las familias más prominentes de Pakistán. La familia informó en un comunicado que ambos están a bordo del sumergible.

A Coast Guard Air Station Elizabeth City HC-130 Hercules fixed wing aircraft conducted a search Wednesday afternoon, spanning 879 miles over the search area. Aircraft from partner agencies are also scheduled to search.

“Estamos muy agradecidos por la preocupación expresada por nuestros colegas y amigos, y quisiéramos pedirles a todos que recen por su seguridad y que al mismo tiempo le den privacidad a la familia en estos momentos”, dice la declaración. “La familia está siendo atendida y rezamos a Alá que nuestros familiares regresen sanos y salvos”.

La empresa familiar, Dawood Hercules Corp., con sede en Karachi, está involucrada en agricultura, petroquímicos e infraestructura de telecomunicaciones.

Shahzada Dawood es además miembro de la junta directiva del SETI Institute basado en California, que investiga la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Los Dawood viven en Reino Unido, según SETI.

Shahzada Dawood es también miembro del Global Advisory Board en el Prince’s Trust International, una organización fundada por el rey Carlos III de Inglaterra para ayudar a jóvenes desempleados.

Tiene títulos de la Universidad de Buckingham en Reino Unido y de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos.

PAUL-HENRY NARGEOLET

Nargeolet es un exoficial de la marina francesa que ha hecho varias expediciones a las ruinas del Titanic y es considerado un experto en el hundimiento del barco.

David Gallo, asesor para iniciativas estratégicas y proyectos especiales de RMS Titanic, indicó en entrevista con CNN que Nargeolet estaba en el sumergible.

Nargeolet es director de investigaciones submarinas de E/M Group y RMS Titanic Inc., ha completado 37 misiones a los restos del Titanic y ha supervisado la recuperación de cinco mil artefactos, según su perfil en el website de la compañía.

Fue líder de la expedición de 2010, que usó instrumentos de alta resolución y fotografía tridimensional para explorar la proa y la popa y los alrededores de las ruinas.

As of now, these are the completed searches for the Titan, a 21-foot submersible from the Polar Prince, as of Wednesday afternoon.

Trabajando con el Instituto Francés de Investigaciones Marítimas, dirigió la primera expedición de recuperación al Titanic en 1987.