La ola de calor supera 45 grados en 9 estados; hay reportes de apagones y otros daños

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en junio sólo se tiene registrada una muerte por las altas temperaturas. También aseguró que está garantizado el suministro eléctrico en todo el país.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Este miércoles es el día más largo del año, lo que implica que los mexicanos tendrán más horas de luz justo cuando se vive una ola de calor que ha causado al menos una muerte en las últimas semanas y decenas de casos de daños a la salud asociados a las altas temperaturas.

Se prevé que este clima continúe e incluso se superen los 45 grados en nueve entidades, lo cual ha llevado a las autoridades a tomar acciones urgentes.

La Secretaría de Salud informó este miércoles que desde enero hasta el 14 de junio pasado se han registrado ocho fallecimientos: tres en Veracruz, dos en Quintana Roo, así como un deceso en Oaxaca por golpe de calor, y dos muertes en Sonora, una por esta causa y otra por deshidratación.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en junio sólo se tiene registrada una muerte por las altas temperaturas. “Les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor (desde enero). Esta es de la Secretaría de Salud. Ocho. En junio, que es el mes de más calor, éste, cuando empezamos, uno”.

Otra de las consecuencias de esta ola de calor es que en algunos estados, y sobre todo por parte del sector empresarial, se han reportado apagones, a pesar de que el Presidente y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han asegurado que está garantizado el suministro eléctrico durante esta temporada en la que hay una demanda máxima de energía.

Este día, por ejemplo, el diario El País dio a conocer cómo en Huetamo, Michoacán, el tercer municipio más caluroso del territorio, varios comercios se han visto obligados a cerrar sus puertas por la falta de energía, al tiempo que las personas han tenido que enfrentar las altas temperaturas sin aire acondicionado, ni ventiladores ni refrigeración para preservar los alimentos.

De acuerdo con este medio, situaciones similares se han vivido en otros municipios de la entidad, así como en Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Varios medios han consignado cómo cifras del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) mostraron este martes una demanda máxima del día sobrepasó una cifra inédita de 51.368 megawatts por hora. Los reportes señalan que entre las 19:44 y las 21:58 horas el Sistema Interconectado Nacional estuvo en Estado Operativo de Alerta al registrar un margen de reserva operativa menor al 6 por ciento.

No obstante, el Presidente López Obrador aseguró que no hay ningún problema. “Nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que haya apagones, entonces sí. Si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo, entonces… Además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo: no hay problema”, declaró este miércoles.

EL CALOR, DE NORTE A SUR

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) previó la mañana de este miércoles que la tercera onda de calor origine temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Las temperaturas de 40 a 45 grados se darán en Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Sinaloa; las de 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, y las de 30 a 35 grados en la Ciudad de México y Tlaxcala.

“Debido a las altas temperaturas registradas, se recomienda a la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de Protección Civil”, recomendó la dependencia.

En ese sentido, las autoridades estatales han implementado una serie de medidas para contrarrestar los posibles daños ante las altas temperaturas. Es el caso de los gobiernos de Campeche, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los cuales redujeron los horarios de clase, e incluso en esta última entidad se acortó la jornada laboral.

El primer estado en anunciar medidas especiales fue Nuevo León, que abrió la opción a clases en línea para evitar que las altas temperaturas en las escuelas afectara al alumnado y profesorado. Posteriormente, Tamaulipas dio a conocer que habrá clases en línea en los planteles donde no tengan aire acondicionado, ventanas o suficiente espacio, mientras que los horarios laborales del área de Servicio Públicos se reduciría.

En Coahuila a su vez se acortó la jornada escolar, y se prohibieron actividades al aire libre. En tanto, en Campeche la jornada de clases en el nivel básico se redujo una hora para los turnos matutino y vespertino.

¿SEGUIRÁN ALTAS TEMPERATURAS?

Científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICAyCC-UNAM) advirtieron hace una semana, en conferencia de prensa, que el sistema de presión que ha evolucionado en los últimos días y las altas temperaturas son anómalas para el mes de junio en la historia del país.

Además dijeron que podrían generar no sólo impactos en la salud, sino también un aumento en incendios forestales, impactos en la agricultura, incremento en generación de ozono, picos en el consumo eléctrico y una baja o nula precipitación que asevere así las condiciones de sequía en múltiples regiones.

De hecho, el SMN refiere que la mayor cantidad de focos de calor, relacionados a incendios forestales, detectados el día 20 de junio del 2023 con el sistema de Hazard Mapping System (HMS) obtenido por el Servicio Meteorológico Nacional mediante la NOAA se detectaron sobre el norte, occidente y sureste del país, donde están también las altas temperaturas.

“La situación actual [de temperaturas altas] es muy fuera de lo normal, muy crítica”, advirtió el doctor Victor Torres, investigador posdoctoral del ICAyCC. “Se espera que la permanencia de este patrón [de onda de calor] dure aproximadamente los próximos 15 días, luego habría un periodo de asueto, digámosle así, y quizá venga otro periodo de calor [a inicios de julio]”.

El científico remarcó que los modelos estadísticos más fuertes apuntan a que a inicios de julio se producirá otra ola de calor de similar magnitud a la actual, aunque admitió que se trata de un “pronóstico atrevido” que no tendrá más certeza hasta finales del mes en curso.