Presidencia alerta que SCJN sería Juez y favorecería a oposición si invalida Plan B

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– La Presidencia de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, alertó que el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidad la segunda parte del Plan B Electoral, vulnera el principio de imparcialidad y la democracia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convertiría en juez y parte si se aprueba.

“En su proyecto de sentencia, el Ministro Javier Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”, destacó la Consejería en un comunicado.

El Gobierno federal considera que el Ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.

La Consejería recordó que durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el Ministro Javier Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar que “no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”. No obstante, agrega, “ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”.

El Ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo.

“La confusión que atribuye el Ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, detalló la Consejería Jurídica.