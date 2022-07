Caro Quintero también mató a otros 2 de EU en Guadalajara: pensó que eran de la DEA

Ciudad de México, 21 de julio (LaOpinion).– Tras la captura de Rafael Caro Quintero en la sierra de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos espera que muy pronto se resuelva la extradición del llamado “Narco de narcos”, a quien buscan enjuiciar por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, y de su piloto Alfredo Zavala Avelar.

Sin embargo, entre los crímenes cometidos por el fundador del Cártel de Guadalajara, destacan los de otros dos ciudadanos estadounidenses en la década de los 80, y se trata del escritor John Clay Walker y de su amigo Alberto Radelat, un estudiante de odontología de Fort Worth, Texas.

@POTUS @lopezobrador_ We are the family of Quintero victim John Clay Walker and we are asking The U.S. Dept of Justice to expand the planned prosecution of Quintero to include the homicide of our beloved father. Can you help us? @LannieWalker pic.twitter.com/CAE7UKeO3P

