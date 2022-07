Parque temático de Plaza Sésamo se disculpa tras incidente racista viralizado en RRSS

Por Nardos Haile

FILADELFIA, 21 de julio (AP).- Un parque de diversiones con temática de Sesame Street se disculpó y prometió dar más capacitación a sus empleados después de que se hiciera viral un video con un actor vestido de uno de sus personajes que no saluda a dos niñas negras de 6 años.

El video de nueve segundos, publicado el sábado en Instagram por Jodi Brown, la madre de una de las niñas, mostraba a Rosita saludando con la mano a un niño y a una mujer blancos y después haciendo un gesto de “no” y alejándose de las dos niñas que tenían los brazos extendidos y pedían saludos y abrazos durante un desfile en Sesame Place en Langhorne, a las afueras de Filadelfia.

“Nunca volveré a poner un pie en @sesameplace”, dijo Brown en internet.

El abogado de la familia, B’Ivory LaMarr, dijo a The Associated Press el martes que la familia está en shock y perturbada por el incidente y “los daños provocados a sus hijas”.

En un comunicado inicial, enviado el domingo, Sesame Place dijo que el parque y sus empleados apoyan “la inclusión y la igualdad en todas sus formas”. El comunicado también señaló que los artistas a veces no pueden cumplir con los pedidos de abrazos porque los vestuarios que usan les dificultan ver estaturas menores.

“El artista con el traje de Rosita no ignoró intencionalmente a las niñas y está devastado por el malentendido”, decía el comunicado.

Sin embargo, mucha gente expresó su indignación en internet y algunos pidieron boicotear el parque de diversiones.

El parque emitió un segundo comunicado el lunes disculpándose nuevamente y prometió que emprendería acciones para “mejorar”. Entre los esfuerzos habrá capacitaciones sobre inclusión para sus empleados.

So it wasn’t an isolated incident at @SesamePlace. It’s more like company policy to ignore Black children. Noted! pic.twitter.com/cad39OzLPq

— Lawrence (@bohemiandork) July 21, 2022