FOTO: Así se ve la ola de calor; la NASA comparte un mapa de los países más calientes

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Europa, el norte de África, Oriente Medio y casi toda Asia se encuentran en medio de una fuerte ola de calor en la que se han registrado temperaturas mayores a los 40 grados centígrados, provocando incendios forestales en varias partes del mundo.

Por ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) realizó un mapa donde se observan, con distintas tonalidades, las altas temperaturas que sofocan y están afectando a algunos países del mundo.

La imagen muestra las temperaturas del aire en la superficie registradas el 13 de julio de 2022 en el hemisferio oriental, creado a partir de las observaciones con una versión del modelo global del Sistema de Observación de la Tierra Goddard (GEOS, por sus siglas en inglés).

On July 13, 2022, Earth satellites captured temperatures rising above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) due to extreme, record-breaking heatwaves across much of Europe, Africa, and Asia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y

— NASA (@NASA) July 18, 2022