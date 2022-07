Los 76ers de Filadelfia anuncian planes para construir un nuevo estadio deportivo

FILADELFIA, 21 de julio (AP).- Los 76ers de Filadelfia anunciaron el jueves los planes para dar los primeros pasos hacia la construcción de un estadio deportivo y de entretenimiento financiado con fondos privados.

Josh Harris y David Blitzer, socios gerentes del equipo, dieron a conocer la creación de una nueva empresa de desarrollo dirigida por el líder empresarial David Adelman para crear su futuro hogar en el distrito de la moda de la ciudad. Dijeron que se anticipa que el nuevo estadio, 76 Place, costará aproximadamente mil 300 millones de dólares.

Se ubicará en un área concurrida del centro de la ciudad con varias tiendas y sitios de entretenimiento, y cerca de destinos populares de Filadelfia, como el Reading Terminal Market.

Today we announced the site where we propose building our future home, @76Place at Market East.

FULL RELEASE: https://t.co/CtACyZcVqH | #76Place pic.twitter.com/YPijySYgCt

— Philadelphia 76ers (@sixers) July 21, 2022