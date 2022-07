Automovilista denuncia agresión policial en Edomex: “los delincuentes tienen placa”

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- En el Estado de México “los delincuentes están uniformados, con placa y todavía les pagan y tienen prestaciones”, denunció un automovilista proveniente de Guanajuato, quien a través de un video denunció que fue víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de tres policías de tránsito del Estado de México mientras se dirigía a la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión del afectado, quien prefirió no identificarse, transitaba sobre Periférico Norte, pasando el municipio de Tlalnepantla, cuando tres agentes que iban abordo de dos motocicletas lo obligaron a salirse de los carriles centrales y orillarse a los laterales, frente a Plaza Satélite, en el municipio de Naucalpan, en donde le solicitaron sus documentos para una presunta revisión de rutina.

El conductor señaló que como en ocasiones anteriores había sido blanco de extorsión por parte de los uniformados, uno de sus acompañantes decidió llamar al servicio de atención ciudadana “Multa segura”, en el que le indicaron que los policías no podían infraccionarlo, mientras que el propio automovilista grababa los hechos.

Tras percatarse de la llamada y de que estaba siendo filmados, los policías de tránsito se molestaron y empezaron a amedrentar al conductor. En un primer momento, uno de los agentes intentó arrebatarle el teléfono al automovilista, quien estaba transmitiendo en vivo el actuar de los agentes, pero al no conseguirlo sacó su arma y de manera arbitraria abrieron la puerta del vehículo y comenzaron a golpear al conductor.

Después el agente, quien porta un casco y cubrebocas, abre la puerta del automóvil y se abalanza contra el conductor, quien en otro video que fue grabado por uno de sus acompañantes explicó que los policías, además de golpearlo, lo obligaron a borrar el video en el que registró los hechos.

No es la primera vez que se difunde un hecho de esta índole, en diversas ocasiones usuarios de redes sociales han dado cuenta del actuar de los cuerpos de Seguridad Pública en dicha entidad.

En noviembre de 2021, un conductor captó en video el momento en que policías Municipales de Ecatepec, en el Estado de México, acorralan a un conductor para extorsionarlo argumentando una presunta infracción.

En imágenes compartidas por el reportero Jorge Becerril se puede observa cómo uno de los policías refiere al conductor que iba a inspeccionarlo, al mismo tiempo que el hombre lo cuestiona por haberle abierto la puerta del automóvil.

“Dime, ¿por qué me estás inspeccionando? ¿Por qué me estás inspeccionando? Yo no he cometido ninguna infracción para que me inspecciones. Cómo te me cerraste. ¿Por qué te cerraste? Mira, no tienes por qué abrir mi puerta”, indica el afectado.