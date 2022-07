Desde Diego Luna hasta Xochitl Gómez: Estos mexicanos han triunfado en Hollywood

El talento mexicanos ha logrado triunfar en Hollywood con varias series y películas en las que incluso han sido protagonistas.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 21 de julio (ASMéxico).- Actores mexicanos como Tony Dalton, Salma Hayek y Diego Luna han logrado posicionar una exitosa carrera en Hollywood, formando parte de diversos proyectos internacionales, como series y películas. Así que te mostramos qué otros compatriotas han logrado tener éxito en la conocida “Meca del cine”.

Te contamos un poco de las carreras que han tenido estos histriones y por qué han logrado posicionarse dentro de la industria del cine en Estados Unidos, siendo consideradas como grandes estrellas en la actualidad.

TONY DALTON

El actor comenzó participando en varias películas y telenovelas mexicanas hasta que dio el gran salto a Estados Unidos. Se ha enfocado principalmente en las series, comenzando por Sense 8, una producción de Netflix, después fue el villano de la serie de Marvel para Disney+, Hawkeye, en la que dio vida a Jack Duquesne (Swordsman).

Recientemente se ha vuelto la sensación gracias a su papel de Lalo Salamanca en Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad.

ADRIANA BARRAZA

La actriz hizo diversas películas en nuestro país, hasta que, en 2006, obtuvo su primera nominación de los Premios Óscar, gracias a su participación en Babel. Desde entonces ha hecho aparición en varias cintas, pero uno de sus grandes retos fue Henry Poole Is Here, una comedia totalmente hablada en inglés y producida en Estados Unidos, de la que fue protagonista.

EIZA GONZÁLEZ

Comenzó su carrera en México, protagonizando la telenovela Lola Érase una vez, después hizo otros papeles, hasta que decidió probar suerte en Hollywood. En 2014, obtuvo el papel de Santanico Pandemonium, en la serie From Dusk till Dawn, mismo que interpretó años atrás Salma Hayek.

Entre las cintas más destacadas de Eiza están: Alita: Battle Angel, Paradise Hills, Bloodshot, Descuida, yo te cuido, Godzilla vs. Kong y Ambulance.

SALMA HAYEK

Es considerada una de las mexicanas más exitosas del cine internacional, gracias a cintas como From Dusk till Dawn, Sistole Diastole, Wild Wild West, Timecode, Frida, Spy Kids 3-D: Game Over, The Pirates! Band of Misfits, Son como niños, Some Kind of Beautiful y House of Gucci.

Además, el año pasado debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dando vida a Ajak, la madre de los Eternals.

DIEGO LUNA

El artista incursionó desde muy pequeño en la actuación. Entre sus trabajos más reconocidos están: Y tu mamá también, Elysium, Mister Lonely, Milk, The Book of Life, Blood Father, A Rainy Day in New York y Flatliners.

Aunque, sin duda, uno de los más aclamados ha sido en Rogue One: una historia de Star Wars, en el que dio a vida a Cassian Andor. Además, el próximo 31 de agosto se estrenará la serie Andor, en la plataforma Disney+, basada en su personaje.

GAEL FARCÍA BERNAL

El actor ha recibido reconocimiento en Estados Unidos gracias a su trabajo en producciones como I’m With Lucy, ¡Fidel!, La mala educación, The King, Babel, Déficit, Blindness, Cartas a Julieta, Un pedacito de cielo, Ema y recientemente estrenó la cinta Old.

XOCHITL GÓMEZ

Se trata de una actriz mexicana-estadounidense, nacida en Los Ángeles, California, de padre mexicano, que se hizo conocida por sus papeles de Dawn Schaefer, en la primera temporada de The Babysitters Club, serie de Netflix, y en Doctor Strange en el multiverso de la locura como América Chávez.

DIEGO BONETA

El actor inició su carrera en México, pero decidió probar suerte en Estados Unidos, donde hizo varias producciones como Mean Girls 2, Rock of Ages, Edén, City of Dead Men y Terminator: Dark Fate. Hasta que decidió volver a México para protagonizar la bioserie de Luis Miguel.

Recientemente, estelarizó la película El Padre de una Novia, una adaptación latina de esta famosa historia.

MELISSA BARRERA

Se dio a conocer luego de participar en La Academia, y luego hizo algunas telenovelas, hasta que decidió mudarse a Los Ángeles para prepararse y hacer varios castings en Hollywood. Una de sus películas más recientes es el musical In the Heights. Además, este año protagonizó la nueva cinta de Scream, donde compartió créditos con el elenco original.

DEMIÁN BICHIR

El actor cuenta con una destacada carrera en México, siendo parte de diversas películas y telenovelas, aunque también ha experimentado en Hollywood con producciones como The Hateful Eight, Machete Kills, The Grudge, Chaos Walking, Good Kids y el año pasado participó en Godzilla vs. Kong, que se convirtió en una de las más taquilleras de 2021.

