Marvel presentará primer proyecto de los X-Men dentro del UCM en la Comic-Con

Durante la Comic-Con San Diego de este año, el presidente de MArvel Studios podría presentar el proyecto con el que ingresaría a los X-Men en el UCM.

MADRID, 21 de julio (EuropaPress).- Desde la reaparición del Profesor X de Sir Patrick Stewart en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, como líder de los Iluminatti, y tras la gran revelación en el capítulo final de Ms. Marvel, los fans arden en deseos de que los mutantes lleguen en algún momento al UCM. Y parece que, finalmente, así será, ya que será en la Comic-Con, que acaba de arrancar en San Diego, donde el equipo liderado por Kevin Feige presente The Mutants (Los Mutantes), la nueva película será la que presente de manera oficial a los X-Men dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

La primera vez que el fandom marvelita escuchó hablar sobre este filme, del que, por el momento, se desconoce tanto su reparto como su trama o quién será el encargado de trasladar a los personajes a la gran pantalla, fue, precisamente, en la San Diego Comic Con de 2019, cuando el CEO de la Casa de las Ideas detalló que estaban trabajando para presentar a “los mutantes” en el UCM, aunque, no hizo referencia directa a X-Men. Y es que, tal y como parece sugerir su propio título, Los Mutantes, podría adentrarse en explorar a la comunidad mutante más allá del icónico grupo de héroes liderados por Charles Xavier.

Y después de que el término “mutante” haya sido usado por primera vez en dentro del UCM en el capítulo final de Ms. Marvel para refirse a la superheroína protagonista, nuevos y reveladores detalles de este proyecto podrían darse a conocer durante el próximo sábado 23 de julio.

Y es que, según informa Deadline, durante la presentación de Marvel en la Comic-Con de San Diego en el pabellón H, que contará con la presencia de Kevin Feige, además de presentar adelantos de Black Panther: Wakanda Forever, She-Hulk: Abobada Hulka, el reinicio de Los 4 Fantásticos, Guardianes de la Galaxia 3, The Marvels o el Blade de Mahershala Ali también que se ofrezca nueva información sobre la que será la primera película de los mutantes en el UCM.

Por otro lado, aunque Feige deje caer nuevos detalles e incluso algunas fechas de lanzamiento para películas, también, existe la posibilidad de que se guarde lo más potente y relacionado con la Fase 5 para el gran evento de Disney: el D23, que tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre. No hay que olvidar que Marvel, aún no ha lanzado adelantos de Ant-Man y la Avispa: Quantumania así como tampoco de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia o The Marvels, cuya fecha de estreno está prevista para el 28 de julio de 2023.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press