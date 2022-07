Filtración de Calabozos y Dragones revela el aspecto de sus protagonistas

MADRID, 21 de julio (EuropaPress).- Más allá de las impactantes novedades que suelen presentar tanto Marvel como Warner en lo relativo a sus respectivos universos cinematográficos de superhéroes, dentro de la Comic Con de San Diego, uno de los proyectos que más han despertado el interés del fandom en esta nueva edición que se está celebrando esta semana, es la nueva película de Calabozos y Dragones. Y ahora, unas nuevas imágenes filtradas de esta nueva entrega de fantasía épica, titulada, Honor entre ladrones, revela el aspecto que lucirá el reparto al completo en ella.

Aunque oficialmente abre sus puertas al público el jueves, los medios de prensa como Screenrant pudieron acceder de forma anticipada el pasado miércoles por la noche. Durante su visita, la web pudo atisbar algunos de los paneles antes de su apertura al público, entre ellos, el de Severance, La Casa del Dragón y, por supuesto, el de la nueva apuesta de Paramount, Calabozos y Dragones.

Es gracias a esto, que el medio pudo compartir a través de su cuenta en Twitter unos clips de los protagonistas del filme, dejando entrever cuáles serán sus respectivos roles dentro de la película. Así, en las imágenes promocionales de la cinta puede verse a Chris Pine como un atractivo bardo con su inseparable laúd, a Michelle Rodríguez como una imponente guerrera o al protagonista de la primera temporada de Los Bridgerton, Regé Jean Pagé como una especie de pícaro o simpático ladronzuelo.

Obsessed with our first real look at the characters of #DungeonsAndDragons thanks to the tavern experience at #SDCC2022! First up: Chris Pine pic.twitter.com/MXRVxBBUNu

— Screen Rant (@screenrant) July 21, 2022