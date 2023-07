La Ley es clara, si estás en un puesto no puedes tener contratos con familia: Tatiana

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- “La ley es muy clara y te dice que cuando tú estás en cierto puesto no puedes ni debes tener contratos con familiares”, afirmó la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo en relación a Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) y principal aspirante de la alianza del Frente Amplio por México conformada por el blanquiazul, PRI y PRD, cuyas empresas familiares han sido beneficiadas con contratos gubernamentales y con desarrollos inmobiliarios a los que ella aprobó proyectos como Delegada de Miguel Hidalgo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube, la excoordinadora de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sin importar de qué funcionario se trate y de cuál sea su cargo, nadie que se desempeñe en el servicio público puede hacer esto.

“Yo digo aquí más que si es con ella o no es con ella, qué dice la Ley, la Ley es muy clara y te dice que cuando tú estás en cierto puesto no puedes ni debes tener contratos con familiares de primero, segundo, tercero grado, y eso la ley es muy clara, creo que no importa el nombre del funcionario o la funcionara pública, debemos de aplicar que no puede haber ninguna contratación de la índole en donde uno toma ventajas por privilegios de información, por contratación hasta cuarto o tercer grado, dependiendo si la contratación es directa o no”.