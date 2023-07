Piloto de helicóptero muere durante las labores de extinción de incendios en Canadá

Madrid, 21 de julio (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Canadá han informado este jueves de que el piloto de un helicóptero ha fallecido en un accidente durante las labores de extinción de los incendios en el estado de Alberta.

El Departamento de Transporte ha informado a la cadena local de la CTV de que la aeronave “colisionó con terreno durante las operaciones de extinción de incendios” a las 18:13 horas (hora local) del miércoles en un lugar remoto cerca del lago Haig.

El fallecido es un hombre de 41 años que murió a causa de las heridas en el accidente, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron al lugar del suceso.

La Gobernadora de Alberta, Danielle Smith, ha compartido, “en nombre de todos los habitantes de Alberta”, sus condolencias y agradecimiento “desde el fondo” de su corazón. “Esta trágica pérdida es un recordatorio de cómo han arriesgado sus vidas para mantenernos a todos a salvo”.

I’m heartbroken to hear that another Canadian fighting wildfires has lost their life – my condolences to the family and friends of the brave pilot whose helicopter crashed in Alberta yesterday. We’ll never forget his service to his province and to our country.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 20, 2023