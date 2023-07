España golea a Costa Rica en el Mundial de futbol femenil; Canadá empata con Nigeria

Por Steve McMorran, Ellen McIntyre y EmilY Dozier

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — España quebró la resistencia de Costa Rica con tres goles en cuatro minutos en una primera parte desigual y sentó las bases para una contundente victoria por 3-0 el viernes, además de lanzar un aviso a sus rivales en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia.

Las especulaciones acerca de un posible debilitamiento de España debido a las lesiones estaban erradas. Las españolas se fueron al descanso con más del 80 por ciento de la posesión, 12 saques de esquina y 15 tiros a puerta que hicieron olvidar cualquier preocupación por las bajas. Que el juego desplegado en la segunda mitad no igualase al de la primera tampoco fue motivo de alarma.

España inició su campaña mundialista con una actuación que acaparó la atención y animó una fría noche invernal en Wellington.

Aunque atacó sin descanso, España necesitó 22 minutos para abrir el marcador gracias a un tanto en propia puerta. Aitana Bonmati recortó desde la izquierda a Valeria del Campo quien, al intentar despejar el balón, lo coló en su meta.

Bonmati se desquitó anotando un minuto más tarde con un disparo potente y raso desde el borde del área. Dos minutos después, Esther Gonzalez redondeó la cuenta de las españolas con el tercer tanto. Poco importó el penal lanzado por Jennifer Hermoso a los 32 minutos que fue atajado por Daniela Solera.

SUIZA DESPACHA A FILIPINAS

Ramona Bachmann anotó desde el punto de penal con un lanzamiento a la izquierda poco antes del descanso y Suiza logró el viernes una victoria por 2-0 sobre Filipinas en el estreno de ambas selecciones en el Mundial femenil.

Seraina Piubel aseguró el triunfo en la segunda mitad al rematar un rechace luego de un tiro fallido de Coumba Sow que rebotó en la arquera filipina, Olivia McDaniel.

