VIDEO: “Checo” Pérez se derrapa y se estrella con muro de contención en entrenamiento

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) – El piloto británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido este viernes en los Libres 1 del Gran Premio de Hungría, undécima cita del Mundial de Fórmula 1, en una sesión pasada por agua y con varios parones, con pilotos que no llegaron a poder finalizar una vuelta cronometrada, y que de poco sirvió, como el percance que sufrió el mexicano Sergio Pérez.

Dos banderas rojas, la de “Checo” Pérez (Red Bull) al inicio –se derrapó tras toca el pasto, giró un par de veces y chocó contra el muro de contención– y la de Carlos Sainz (Ferrari) en el tramo final, además de varias banderas amarillas y la presencia puntual, pero importante, de la lluvia hicieron de esta primera sesión de libres una tanda atípica y llena de sorpresas.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers 💥#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023