AMLO recibe a Estela de Carlotto, histórica buscadora de desaparecidos en Argentina

Una de las fundadoras del colectivo argentino Abuelas de Plaza de Mayo lanzó un mensaje de unidad en toda Latinoamérica para que haya “memoria, verdad y justicia” por los desaparecidos en todo el continente y que eso no vuelva a suceder: “Nunca Más”.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana a la histórica líder buscadora de desaparecidos en Argentina, Estela de Carlotto; la mujer de 92 años mandó un mensaje de unidad en Latinoamérica para que haya “verdad, memoria y justicia” por todos los desaparecidos en el continente.

“Sobre todo este es mi mensaje: estrechemos los brazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria la justicia y el Nunca Más”, dijo en Palacio Nacional, sostenida por su bastón y flanqueada por el Presidente mexicano.

“Es un poco inesperado, no es que no hable, hablo todo el tiempo. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, y mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo el cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar Nunca Más. No es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica”, añadió.

De Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo acompañada de su hija, Claudia Carlotto, y una nieta recuperada, Victoria Montenegro, así como el Embajador argentino en México, Carlos Tomada.

“[Estela] es un símbolo de la resistencia, de la defensa de derechos humanos y al mismo tiempo Estela es la defensora en Latinoamérica y el mundo de quienes padecen y sufren por el autoritarismo, que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América, es algo especial que estén con nosotros”, dijo por su parte López Obrador.

De Carlotto regaló un libro al Presidente sobre la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien ahora se dedica a buscar también a los nietos que los desaparecidos en la última dictadura argentina (1976-1983) tuvieron en cautiverio. Hasta 2023 se ha recuperado la identidad de 132 nietos, que recibieron otra identidad cuando nacieron, sin saber su origen, y en muchas ocasiones fueron “adoptados” por las mismas familias militares que reprimían y asesinaban a sus verdaderos padres y madres.

“Estoy muy agradecida con el señor Presidente por haberme recibido, he aceptado decir unas palabras porque México para la Argentina no es un país hermano, es hermanísimo”, dijo De Carlotto esta mañana en la conferencia matutina de López Obrador. “Acá en México han recibido exiliados para salvarles la vida. Las Abuelas venimos en esos tiempos, hace muchos años, no sé cuántas veces visité el país. Acá encontramos un nieto y lo llevamos a su papá a Argentina”, añadió.

“Lo que pasa en este país, de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina los argentinos”, reiteró. “Gracias por ayudar a todos aquellos que necesitan su lucha”, dijo por último De Carlotto a López Obrador.

CRISIS DE DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Hasta esta semana, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno federal indica que hay 110 mil 908 personas desaparecidas y no localizadas en el país, desde 1962 hasta ahora. Jalisco, con 14 mil 890 casos, y Tamaulipas, con 13 mil, son de las entidades con más casos en total.

El RNPDNO se actualiza constantemente con reportes de desapariciones, no localizaciones y localizaciones, actuales y del pasado. Al 17 de mayo de 2023, más del 65 por ciento de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas.

En el 2022, en promedio cada día desaparecieron 58 personas en México, de las cuales 17 eran niñas, niños y adolescentes. A la par que algunas familias dejaban de conocer el paradero de hijos e hijas, niños y adolescentes empezaron a integrarse a labores de búsqueda para hallar a sus seres queridos.

En lo que va del año, se han registrado reportes de desaparición de dos mil 020 niños, niñas y adolescentes. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, se reportaron seis mil 213 personas menores de 18 años sin localizar, de las cuales mil 969 siguen sin ser encontrados.

Además, uno de cada cuatro mexicanos que llegaron a ciudades fronterizas del norte del país, huyendo de la violencia y el crimen organizado, tenían a un familiar que había sido desaparecido, encontró una investigación de la Organización Internacional de Migración (OIM).

–Con información de Tamara Mares.