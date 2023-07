Viernes fatídico: “Checo” Pérez acaba penúltimo en segundos libres del GP de Hungría

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 21 de julio (AS México).– Sensaciones negativas para Sergio Pérez en el primer día de actividades del Gran Premio de Hungría. El piloto tapatío chocó en la primera sesión del viernes, mientras que en la segunda pudo girar poco y acabó en el lugar 18 a más de un segundo de Leclerc, quien lideró la FP2.

Mucho por trabajar para “Checo” de cara a la clasificación donde la presión está a tope.

Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running 💫 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA

EL CHOQUE EN LA FP1

“Checo” Pérez tuvo un fuerte accidente en el inicio de la FP1 cuando se disponía a realizar su primera vuelta rápida del día. El neumático delantero izquierdo del RB19 tocó el pasto, provocando que Pérez perdiera el auto y se fuera al muro en la curva 5. El monoplaza quedó sumamente dañado en la parte delantera del costado izquierdo por lo que de inmediato el mexicano tuvo que abandonar la sesión.

El incidente llega en el peor momento de “Checo” con Red Bull pues recordar que suma cinco GP sin avanzar a Q3. La presión sobre el mexicano aumenta y más con la sombra de Daniel Ricciardo, quien este fin de semana regresó a la F1 con Alpha Tauri. Por su parte, Christian Horner, Director de Red Bull, calificó el choque de Pérez como “frustrante”.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers 💥#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023