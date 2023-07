Madres buscadoras piden a AMLO una audiencia: “Somos como Estela de Carlotto” (VIDEO)

Al destacar la lucha e inspiración de Estela de Carlortto, las madres mexicanas pidieron al Presidente que también las reciba para exponerle la situación de los desaparecidos en el país y recalcaron que no son opositoras ni están en la grilla.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Estela de Carlotto, histórica líder buscadora de desaparecidos en Argentina, las madres integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México solicitaron al mandatario también una audiencia.

Al destacar la lucha e inspiración de Estela de Carlortto, las madres mexicanas pidieron al Presidente que también las reciba para exponerle la situación de los desaparecidos en el país y recalcaron que no son opositoras ni están en la grilla.

“Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal, ni a nivel estatal. Nosotras no estamos en la grilla, no somos sus opositoras; somos como Estela de Carlotto, madres, familiares con dolor, sólo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos; lo que nos mueve es el amor”, dijeron las madres buscadoras a travesee de un video difundido en redes sociales.

Las integrantes de de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México recordaron que la crisis de desaparecidos comenzó hace 15 años en México y no se ha detenido, al contrario: “son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar”.

“Señor Presidente, buenos días. Qué bueno que le abra espacio en la mañanera a Estela Carlotto, su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México y sigue asando desde hace 15 años es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina, son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar”, detallaron las madres con las fotografías de sus hijos desaparecidos.

Las madres buscadoras insistieron en que lo único que buscan es exponerle al Presidente la situación sobre los desaparecidos en México.

“Le pedimos que así como recibió a Estela de Carlotto, nos reciba a las madres de México, hermanas y padres buscadores para hablar de la tragedia que vivimos. Nosotras seguimos hasta encontrarlos y hasta encontrarlas. Les buscamos porque les amamos”, puntualizaron.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta mañana a la histórica líder buscadora de desaparecidos en Argentina, Estela de Carlotto; la mujer de 92 años mandó un mensaje de unidad en Latinoamérica para que haya “verdad, memoria y justicia” por todos los desaparecidos en el continente.

“Sobre todo este es mi mensaje: estrechemos los brazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria la justicia y el Nunca Más”, dijo en Palacio Nacional, sostenida por su bastón y flanqueada por el Presidente mexicano.

“Es un poco inesperado, no es que no hable, hablo todo el tiempo. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, y mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo el cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar Nunca Más. No es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica”, añadió.

De Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo acompañada de su hija, Claudia Carlotto, y una nieta recuperada, Victoria Montenegro, así como el Embajador argentino en México, Carlos Tomada.

“[Estela] es un símbolo de la resistencia, de la defensa de derechos humanos y al mismo tiempo Estela es la defensora en Latinoamérica y el mundo de quienes padecen y sufren por el autoritarismo, que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América, es algo especial que estén con nosotros”, dijo por su parte López Obrador.

De Carlotto regaló un libro al Presidente sobre la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo, quien ahora se dedica a buscar también a los nietos que los desaparecidos en la última dictadura argentina (1976-1983) tuvieron en cautiverio. Hasta 2023 se ha recuperado la identidad de 132 nietos, que recibieron otra identidad cuando nacieron, sin saber su origen, y en muchas ocasiones fueron “adoptados” por las mismas familias militares que reprimían y asesinaban a sus verdaderos padres y madres.

“Estoy muy agradecida con el señor Presidente por haberme recibido, he aceptado decir unas palabras porque México para la Argentina no es un país hermano, es hermanísimo”, dijo De Carlotto esta mañana en la conferencia matutina de López Obrador. “Acá en México han recibido exiliados para salvarles la vida. Las Abuelas venimos en esos tiempos, hace muchos años, no sé cuántas veces visité el país. Acá encontramos un nieto y lo llevamos a su papá a Argentina”, añadió.

“Lo que pasa en este país, de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina los argentinos”, reiteró. “Gracias por ayudar a todos aquellos que necesitan su lucha”, dijo por último De Carlotto a López Obrador.