Alambre de boyas en río Bravo es ilegal: Gobierno de EU a Texas; advierte con demanda

Por Paul J. Weber

AUSTIN, Texas, EU (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a Texas que una barrera flotante de boyas del tamaño de una bola de demolición que el estado colocó sobre el río Bravo viola la ley federal y plantea inquietudes humanitarias para los migrantes que cruzan hacia el territorio estadounidense desde México.

El Gobierno del Presidente Joe Biden le dijo al Gobernador republicano Gregg Abbott que la barrera colocada este mes cerca de la localidad fronteriza de Eagle Pass, Texas, era “ilegal” en una carta fechada el jueves, la cual fue obtenida por The Associated Press.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios el viernes, pero en Twitter, el gobernador publicó que Texas estaba actuando dentro de sus derechos.

“Texas tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera”, tuiteó Abbott.

Texas has the sovereign authority to defend our border, under the U.S. Constitution and the Texas Constitution.

We have sent the Biden Administration numerous letters detailing our authority, including the one I hand-delivered to President Biden earlier this year.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 21, 2023