Atletas mexicanos limitan consumo de carne ante miedo a dar positivo por clembuterol

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 21 de julio (AP) — El sueño de vivir sus primeros Juegos Olímpicos es razón suficiente para que Marco Verde deje de lado una de sus más entrañables tradiciones: reunirse con familiares y amigos para una carne asada.

Como muchos mexicanos que residen en el norte del país, Verde es un entusiasta de asar carne de res cada fin de semana. Desde hace meses dejó de hacerlo para cuidarse de un enemigo invisible de los deportistas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de París 2024: el clembuterol.

Nadie puede culpar al boxeador originario del estado noroccidental de Sinaloa y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por tener precauciones adicionales al consumir carne roja.

Desde la década pasada, algunos ganaderos mexicanos ocupan el clembuterol para engordar a sus reses. Cuando la sustancia es consumida por un deportista, ello podría derivar en un resultado positivo en los controles antidopaje.

“Cuando yo estoy en mi estado, mi municipio nunca he tenido problemas. Siempre comiendo mis tacos de carne asada. Pero ya me estoy un poco limitando eso”, dijo Verde a The Associated Press. “Soy fan de estar ahí con mi familia haciendo esa carne asada, pero por ahora no”.