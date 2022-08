Doce gobernadores han pagado millones a Meta para promoverse en Facebook e Instagram

Para la organización Artículo 19, los gobiernos estatales mantienen un despilfarro en publicidad oficial, con opacidad y discrecionalidad, por eso es necesario que el Congreso de la Unión regule en esta materia.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Al menos 12 de los 32 mandatarios estatales mexicanos han pagado millones de pesos a Meta para promover su imagen en Facebook e Instagram en los primeros siete meses del año, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Facebook Business.

Los gobernadores que más han gastado en promover su imagen son el emecista Samuel García Sepúlveda (Nuevo León) y el panista Mauricio Vila Dosal (Yucatán). Le siguen Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí); Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California); Cuitláhuac García Jiménez (Veracruz); Mauricio Kuri González (Querétaro); Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); David Monreal Ávila (Zacatecas) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

Para la organización Artículo 19, los gobiernos estatales mantienen un despilfarro en publicidad oficial, con opacidad y discrecionalidad, por eso es necesario que el Congreso de la Unión regule en esta materia.

“Ningún gobierno de ningún partido se salva, todos se han beneficiado de este modelo de comunicación social completamente opaco”, aseguró Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la organización Artículo 19.

La siguiente gráfica muestra la cantidad que cada uno de estos doce gobernadores ha pagado en anuncios de Facebook e Instagram de enero a julio de este año.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Quien encabeza la lista de los gobernadores que más gastaron en publicidad de redes en los primeros siete meses del año es Samuel García: pagó un millón 726 mil 187 pesos, más otro cargo por 37 mil 356 dólares para difundir mensajes en Facebook e Instagram.

El anuncio por el que el Gobernador de Nuevo León ha pagado en varias ocasiones es el identificado como “El nuevo Nuevo León”, pero también ha gastado en mensajes promocionando su gira a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y denunciando al anterior Gobierno, el de Jaime Rodríguez Calderón, por la falta de agua y la inseguridad en el estado.

Las siguientes tablas muestra los anuncios con los que el Gobernador de Nuevo León se promociona en Facebook e Instagram, el alcance que han tenido esas publicaciones y el monto pagado en pesos y dólares.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Mauricio Vila es el segundo Gobernador que más ha gastado en promover su imagen con un total de un millón 167 mil 506 pesos en anuncios pagados de Facebook e Instagram de enero a julio, como se observa en la siguiente tabla. El costo de los mensajes van desde los 100 hasta los cinco mil pesos y su periodicidad en redes dura de un día hasta un mes.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Otro de los gobernadores que ha gastado en publicidad de redes es Francisco Javier García Cabeza de Vaca: ha pagado 603 mil 689 pesos de enero a julio por anuncios en Facebook e Instagram. El costo de cada uno de estos mensajes va desde los 599 pesos hasta los 70 mil.

En la lista le sigue Ricardo Gallardo Cardona, quien ha pagado 342 mil 791 pesos por promover su imagen al frente de San Luis Potosí. El costo por cada anuncio va de los 100 hasta los 15 mil pesos.

La morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda también figura entre los 12 gobernadores que han gastado en publicidad de Facebook e Instagram con un total de 214 mil 095 pesos pagados en anuncios. Le sigue el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García con 214 mil pesos.

El panista Mauricio Kuri es otro Gobernador que cuenta con anuncios pagados en Facebook e Instagram: de enero a julio ha gastado 164 mil 27 pesos. Le siguen los gobernadores Cuauhtémoc Blanco y Martín Orozco Sandoval, quienes han pagado 159 mil 296 pesos y 73 mil 557 pesos, respectivamente.

Los últimos tres lugares los ocupan los gobernadores Alfredo Ramírez Bedolla (56 mil 702 pesos), David Monreal (20 mil 298) y Diego Sinhue (17 mil 98 pesos).

Si bien hay al menos 12 gobernadores que son clientes de la empresa de Mark Zuckerberg, hay otros que nunca han pagado por anuncios de Facebook ni Instagram. Entre ese grupo de mandatarios están los morenistas Miguel Barbosa Huerta (Puebla); Evelyn Salgado Pineda (Guerrero); Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Chiapas); Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México) y Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco).

También están el panista José Rosas Aispuro Torres (Durango) y el priista Alfredo del Mazo Maza (Estado de México).

Hay otros seis gobernadores que solo tienen registros de anuncios pagados cuando fueron candidatos, como los morenistas Miguel ángel Navarro Quintero (Nayarit); Víctor Manuel Castro Cossío (Baja California Sur); Layda Sansores San Román (Campeche), Indira Vizcaíno Silva (Colima), Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa).

Los demás gobernadores, como Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila), Enrique Alfaro (Jalisco), Carlos Joaquín González (Quintana Roo), Omar Fayad Meneses (Hidalgo), Alejandro Murat Hinojosa (Oaxaca) y Alfonso Durazo Montaño (Sonora), sí tienen registros de anuncios pagados en Facebook e Instagram, pero en años anteriores.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la organización Artículo 19, destacó que en el caso de la publicidad en redes sociales, hay un ejercicio de transparencia por parte de la empresa Meta, pero no así por parte de los gobernadores, quienes han aprovechado estas plataformas desde que eran candidatos para promocionarse sin transparentar este gasto.

“Esta opacidad que se mantiene en los gobiernos estatales y municipales permite darle la vuelta a las obligaciones de fiscalización. Es la manera como también lo han hecho en las elecciones porque la normatividad electoral está enfocada a los medios convencionales, pero no está debidamente regulada a las plataformas de redes sociales. Aquí hay un ejercicio de transparencia por medio de Meta, pero sí requerimos que esta información se dé a conocer por los propios gobiernos”, detalló.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos