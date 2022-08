Exgobernador de Guerrero niega participación en reunión que fraguó “verdad histórica”

Desde Acapulco, Guerrero, el exgobernador Ángel Aguirre aseguró que él no mantuvo ninguna reunión con el exprocurador de la República para establecer la “verdad histórica”, y que va a cooperar con las autoridades para que se aclare quién o quienes desviaron las investigaciones.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, hizo algunas aclaraciones este sábado sobre el supuesto “cónclave” donde el exprocurador Jesús Murillo Karam, y otros altos funcionarios, habrían fraguado la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario estatal señaló que es “pertinente” aclarar las “interpretaciones sesgadas” de los medios de comunicación ante los “recientes acontecimientos” como la presentación de los avances de la comisión a cargo de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la FGR, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”, expresó.

Desde las primeras líneas rechazó haber sostenido alguna reunión con el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) como señaló hoy la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de Murillo Karam, al asegurar que había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.

En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, el entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación; y Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad en la Ciudad de México. “Nunca sostuve reunión alguna con el Licenciado Jesús Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”. dijo Aguirre.

El exgobernador guerrerense destacó que Zerón, hoy prófugo en Israel, quiso involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”, pero defendió que Iñaky Blanco, exprocurador del estado, y Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno durante su administración, mantienen firmes todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia.

“Toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel. Y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”, aseguró. Además, indicó que en ese tiempo el Gobierno federal cortó “toda relación de colaboración” con el Gobierno de Guerrero.

Además de la captura de Murillo Karam, en prisión preventiva por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, la FGR giró 83 órdenes de aprehensión, que se desglosan de la siguiente manera: 20 contra mandos militares y personal de tropa; cinco contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco; seis contra policías municipales de Iguala; una contra policía de Cocula; 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Aguirre, por su parte, aclaró que la Comisión de la Verdad no mencionó a funcionarios estatales, sino que establece que los obstáculos a la investigación provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, la PGR-FGR, la Sedena y el Cisen. Además, de la participación de las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.

El exgobernador reiteró que nunca hubo reunión alguna con Murillo Karam en Iguala, “ni en ninguna otra parte” para planear la “verdad histórica”, lo cual le parece absurdo: “La ‘verdad histórica’ fue desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quienes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.

Por último, reiteró su disposición al Subsecretario Encinas y al resto de las autoridades, quienes lo citaron a declarar, de acudir “las veces que sean necesarias” para explicar las actuaciones que se realizaron durante y después de la agresión y desaparición de los estudiantes.

“Es menester informarles que a la conclusión del informe Ayotzinapa, tomé contacto con el licenciado Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión”, compartió.

Desde Acapulco, adelantó que estará en Ometepec en los próximos días, bajo la promesa de que no se va a esconder. “La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter. Todo lo demás son meras especulaciones. Les agradezco todas sus muestras de solidaridad y cariño. Yo por mi parte estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga”, finalizó.