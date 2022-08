Puebla: Poder Judicial investigará a jueces que habrían liberado a supuesto violador

Por Magarely Hernández

Puebla, 21 de agosto (Ambas Manos).– Dos jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ) están en la mira por la liberación de Ramón “N”, un hombre que supuestamente violó y embarazó a su hijastra de 14 años de edad en Huauchinango y fue liberado por tráfico de influencias.

Este último reclasificó el delito de violación agravada a estupro para que el imputado no pisara la cárcel. Lo dejó seguir su proceso en libertad, solo con una firma periódica ante las autoridades.

DOS JUECES EN LA MIRA

El Consejo de la Judicatura inició una “amplia y profunda investigación” para determinar si el actuar del Juez León Mata fue, o no, apegado a derecho.

No obstante, en entrevista con medios de comunicación, el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez pidió a los legisladores revisar el Código Penal del Estado de Puebla y recordó que a la Fiscalía General del Estado le corresponde la carga de pruebas para acreditar los delitos que imputa.

“En caso de que no haya sido apegado a derecho, por supuesto que procederán las sanciones correspondientes y si hubiese una razón legal o justificada, también la daremos a conocer (…) tengo conocimiento, más todavía no tenemos la documentación, de que la persona imputada es familiar de un Juez; sin embargo, no es el mismo Juez que llevó el caso”.