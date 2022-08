Los accesorios y la moda son de “fuego” con la llegada de La casa del dragón

Rompecabezas, playeras, carteras y otros accesorios se suman a la fiebre que ya inició con House of the Dragon porque ahora el fuego de la familia Targaryen domina la pantalla.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El estreno de House of the Dragon enciende de nuevo la llama de los fans del mundo de Game of Thrones en distintos formatos. No sólo de los ansiosos por el spin-off, sino también de los que están listos con para disfrutar de la serie con todos los accesorios y todo lo que puedan encontrar, desde la bandera en las ventanas, hasta las playeras y tazas en cada escritorio del trabajo. Así que MercadoLibre compartió con los lectores de Magazine algunas opciones para

-Dragones por aquí, dragones por allá

Si lo tuyo es la colección y se te dan los juegos de destreza, el rompecabezas de Drogon te encantará. Este modelo a escala del gran dragón de Khaleesi exigirá el máximo nivel de concentración. Por otro lado, se puede tener a Drogo, Viserion y Rhaegal para decorar el rincón preferido de la casa.

-Demuestra tu fidelidad a la casa

Llegó el momento de vestir con orgullo la playera de la Casa de los Dragones. Llevar el brazalete a todas partes y hasta mancuernillas para traje hay, con el outfit completo nadie dudará del apoyo a House of the Dragon.

-No sólo los Lannister pagan sus deudas

El estilo se lleva en todos los sentidos, y una cartera es de esos elementos que se presumen muchas veces al día y en cualquier lugar. De igual manera, una libreta es imprescindible para la escuela, los recados, mandados o pendientes. Estos dos accesorios tienen que ser tuyos.

-Que te queme como el fuego

Si eres amante del café, la taza de dragones grabada por ambos lados con relieve de 15oz es la mejor opción si lo tuyo es disfrutar de tu serie acompañando de una rica y deliciosa bebida caliente, o para despertar cada mañana con la mejor actitud. Y para taparse del frío, la sudadera con el escudo en el pecho a lo grande puede calentarte el corazoncito también.

Un dato es que si se cuenta con el nivel 6 del programa de lealtad de Mercado Libre es posible disfrutar de un precio preferencial en HBO Max para ver la nueva serie.