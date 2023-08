Quienes se oponen y queman Libros de Texto “están desinformados y manipulados”: AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que quienes quemaron Libros de Texto Gratuitos (LTG) en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y las personas que marcharon contra su contenido en Aguascalientes “están en su derecho de manifestarse”; sin embargo, consideró que “no tienen razón”, debido a que “están totalmente desinformados y manipulados”.

“ Están en su derecho de manifestarse . Somos libres. Nada más que no tienen razón . Quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados “, dijo luego de ser cuestionado por los dos eventos que se dan justo en medio del debate y la campaña en contra de los materiales educativos elaborados por el Gobierno federal.

El mandatario mexicano afirmó que las madres y los padres de familia “no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes; empresarios; gerentes; empresarios no, traficantes de influencias sí; gerentes sí, del bloque conservador”.

“Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar porque mucha gente no les cree”, destacó durante su conferencia de prensa matutina.