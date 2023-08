AMLO revira a Xóchitl: “En el sureste y en todo México la gente es muy trabajadora”

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana las declaraciones de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, sobre que las personas del sureste de México no trabajan ocho horas seguidas porque hay una cultura distinta a la del norte del país.

El Presidente defendió en su conferencia de prensa diaria que en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la gente es “muy trabajadora” y que en todo el país se trabaja, por lo que, consideró, asegurar que una región vive a expensas de la otra es incorrecto.

“Imagínense, si no se trabajara en el sureste, cómo hubiésemos vivido en décadas. […] Se tiene que ir, poco a poco, sensibilizando porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. […] La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades, no hay movilidad social porque no se puede salir adelante cuando sólo se beneficia a los de arriba”, sostuvo.