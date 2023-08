Diputadas y diputados morenistas de la CdMx piden unidad y serenidad en la 4T

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Diputados y diputadas morenistas en el Congreso de la Ciudad de México (CdMx) hicieron un llamado a la unidad dentro del movimiento por la Cuarta Transformación y así mantener la confianza en el partido.

El Diputado local por la Alcaldía Magdalena Contreras, Fernando Mercado, compartió una carta firmada junto con otros legisladores en donde hacen un llamado dentro del movimiento del partido gobernante a mantener la unidad, la serenidad y “cerrar filas de manera responsable y comprometida” con el proyecto de Nación iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hicieron un llamado a, como el Presidente López Obrador, mantener la confianza en la dirigencia del partido, las comisiones nacionales de Elecciones y Encuestas; así como el “absoluto respeto” a las dependencias del Gobierno federal y gobiernos estatales afines al movimiento.

La misiva fue firmada por más de 25 diputados y diputadas locales de la capital del país, incluyendo a Marcela Fuente Castillo, Alicia Medina Hernández, Carlos Hernández Mirón, Xóchitl Bravo Espinosa, José Octavio Rivera Villaseñor, entre otros.

Los llamados por parte de simpatizantes de la Cuarta Transformación para mantener la unidad dentro del movimiento viene después de que el aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa, Marcelo Ebrard Casaubón, acusara a Claudia Sheinbaum Pardo, al Gobierno federal y de la CdMx por desviar recursos, organizar acarreo y brigadas; publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a la exjefa de Gobierno.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.