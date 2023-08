Trudeau critica a Facebook por bloquear noticias sobre incendios forestales en Canadá

Por Rob Gillies

Toronto, 21 de agosto (AP) — El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau acusó el lunes a Facebook de dar prioridad a las ganancias económicas sobre la seguridad de la población durante la situación de emergencia creada por la temporada récord de incendios forestales en Canadá.

Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, anunció hace poco este año que mantendría su promesa de bloquear de sus plataformas el contenido noticioso de Canadá debido a una nueva ley que requiere que los gigantes de la industria tecnológica paguen a las editoriales por vincular o reutilizar su contenido en Internet.

Los incendios que arden en Canadá han obligado a decenas de miles de personas a huir de sus casas y han puesto en riesgo a ciudades como Yellowknife, la capital de los Territorios del Noroeste. Unas 30 mil personas en Columbia Británica han recibido órdenes de evacuar.

“Es inconcebible que una compañía como Facebook elija las ganancias corporativas por encima de garantizar que las organizaciones noticiosas locales puedan brindar información al minuto a los canadienses”, añadió el primer ministro.

Ministros del Gobierno hicieron un llamado a Meta el viernes para retirar sus restricciones a las noticias canadienses, las cuales aplican a medios locales y nacionales como la Canadian Broadcasting Corporation.

