La campeona española Olga Carmona supo sobre la muerte de su padre tras la final

Madrid, 21 de agosto (AP).— Olga Carmona, cuyo gol le dio a España el título de la Copa Mundial el domingo, se enteró del deceso de su padre tras la final, informó la federación española de fútbol.

Había estado enfermo y falleció mientras la madre de la jugadora y otros familiares viajaban a Australia para verla jugar la final, confirmó el lunes la Federación, sin dar detalles de la causa de su fallecimiento.

La familia decidió esperar hasta después de las celebraciones por el título para darle la noticia a Carmona.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido”, dijo Carmona en la red social X, antes conocida como Twitter, junto a una foto de ella besando la medalla. “Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.