EU: Tiroteo en local de Seattle deja 3 muertos y 6 heridos; policías aseguran 5 armas

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 21 de agosto (LaOpinión).- Las autoridades informaron que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas después de un tiroteo registrado el domingo en un salón de narguiles en el sur de Seattle.

La policía de la ciudad no dio a conocer de inmediato ninguna información sobre un posible sospechoso o sospechosos el hecho, ocurrido en el vecindario de Mount Baker.

Los oficiales respondieron a la escena alrededor de las 4:30 horas del domingo después de recibir múltiples llamadas al 911, dijo la policía.

Un hombre de 22 y otro 33 años murieron en el lugar, mientras que un mujer de 30 años falleció luego de haber sido trasladada al Centro Médico Harborview, dijeron las autoridades.

Los nombres de las víctimas no fueron revelados de inmediato.

De las seis personas heridas, cuyas edades están comprendidas entre 21 y 38 años, un hombre de 23 años se encuentra en estado crítico y los otros cinco en condiciones satisfactorias, de acuerdo con la policía.

La policía todavía está investigando qué condujo al tiroteo.

Cinco armas fueron recuperadas en la escena, según las autoridades.

El Alcalde de Seattle, Bruce Harrell, dijo en un comunicado que aunque la policía de Seattle “mantiene un ritmo rápido y récord de recuperación de armas (869 hasta julio), aún hay más armas ilegales en las manos equivocadas que podrían usarse para incitar otra tragedia como esta”.

My heart is with the victims and every person impacted.

Mass shootings cannot be so commonplace that they are an acceptable summer weekend activity. We will continue advancing law enforcement, community-based, and state legislative solutions to make needed change.

— Mayor Bruce Harrell (@MayorofSeattle) August 20, 2023