“Me enfrentaré a ataques”: Senador del PAN tras unirse a Morena; le dan la bienvenida

Mario Delgado, presidente de Morena, nombró a Raúl Paz fue el encargado de darle la bienvenida al partido donde fungirá como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Raúl Paz, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Yucatán, compartió su decisión de cambiar al partido oficial y será el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial.

En un video publicado en sus redes sociales, el exsenador panista dijo que es “la decisión más difícil” de su carrera profesional, no por lo que implica la decisión, sino porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos, que me van a querer demeritar”.

Mario Delgado, presidente de Morena, nombró a Raúl Paz fue el encargado de darle la bienvenida al partido con el cargo de comisionado nacional de enlace con el sector empresarial.

El día de hoy cierro un ciclo en lo profesional y político, dando inicio a la transformación de México desde @PartidoMorenaMx como Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial. Les comparto este importante mensaje: pic.twitter.com/BLOnY6wy2U — Raúl Paz (@RaulPazMx) September 21, 2022

El anuncio no fue bien recibido por el PAN ya que se realizó previo a la sesión para debatir y votar el dictamen que propone que la Guardia Nacional (GN) quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por cuatro años más y que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública hasta 2028.

El PAN lanzó un comunicado en desaprobación a la decisión de Paz, a quien describen como “excompañero” por “abandonar nuestras filas y unirse a quienes promueven la destrucción de México”.

“Condenamos que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el Senado de la República”, reza el boletín.

Hay momentos de definiciones: o se está con el pueblo o en la politiquería. ¡Bienvenido @RaulPazMX al lado correcto de la historia! pic.twitter.com/yXZ9i6MCHE — Mario Delgado (@mario_delgado) September 20, 2022

Además, el texto señala que el Senador panista autorizó que su nombre fuera incluido en el boletín en el que los senadores del grupo parlamentario del PAN (GPPAN) comprometían su asistencia y su voto en contra de la modificación al Artículo Quinto transitorio del decreto de la Guardia Nacional.

Este día, el pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Se prevé que en la sesión ordinaria del miércoles se discuta el dictamen, sin embargo, Morena y sus aliados no han reunido hasta ahora la mayoría calificada al faltarles 11 votos de la oposición para avalar dicha reforma constitucional.