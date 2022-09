FOTO: Telescopio James Webb capta nítidas imágenes de los anillos de Neptuno

Madrid, 21 Sep. (EUROPA PRESS).- El flamante telescopio espacial James Webb de la NASA ha captado la vista más clara de los anillos de Neptuno en más de 30 años, revelando al gigante de hielo desde una perspectiva nueva.

Lo más llamativo en la nueva imagen de Webb es la nítida vista de los anillos del planeta, algunos de los cuales no se han detectado desde que la Voyager 2 de la NASA se convirtió en la primera nave espacial en observar a Neptuno durante su sobrevuelo en 1989. Además de varios anillos brillantes y angostos, la imagen de Webb muestra claramente las bandas de polvo más tenues de Neptuno.

Neptuno ha fascinado a los investigadores desde su descubrimiento en 1846. Situado 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, Neptuno orbita en la remota y oscura región del Sistema Solar exterior. A esa distancia extrema, el Sol es tan pequeño y débil que el mediodía en Neptuno es similar a un crepúsculo poco iluminado en la Tierra.

Hey Neptune. Did you ring? 👋

Webb’s latest image is the clearest look at Neptune's rings in 30+ years, and our first time seeing them in infrared light. Take in Webb's ghostly, ethereal views of the planet and its dust bands, rings and moons: https://t.co/Jd09henF1F #IAC2022 pic.twitter.com/17QNXj23ow

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 21, 2022