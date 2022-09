Investigación revela que Marte comenzó como un planeta húmedo capaz de albergar vida

Madrid, 21 Sep. (EUROPA PRESS).- Una nueva investigación publicada en Earth and Planetary Science Letters sugiere que Marte nació húmedo, con una atmósfera densa que permitió océanos cálidos a calientes durante millones de años.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores desarrollaron el primer modelo de la evolución de la atmósfera marciana que vincula las altas temperaturas asociadas con la formación de Marte en estado fundido hasta la formación de los primeros océanos y la atmósfera.

Este modelo muestra que, como en la Tierra moderna, el vapor de agua en la atmósfera marciana se concentró en la atmósfera inferior y que la atmósfera superior de Marte estaba “seca” porque el vapor de agua se condensaría en forma de nubes en los niveles inferiores de la atmósfera.

El hidrógeno molecular (H2), por el contrario, no se condensó y fue transportado a la atmósfera superior de Marte, donde se perdió en el espacio. Esta conclusión, que el vapor de agua se condensó y se retuvo en el Marte primitivo, mientras que el hidrógeno molecular no se condensó ni escapó, permite que el modelo se vincule directamente con las mediciones realizadas por la nave espacial, específicamente, el rover Curiosity de la NASA.

PRESS RELEASE: https://t.co/qfoJybpL0c

New research published in Earth and Planetary Science Letters suggests that #Mars was born wet, with a dense atmosphere allowing warm-to-hot oceans for millions of years. pic.twitter.com/eNnMQs0T0D

— The SETI Institute (@SETIInstitute) September 21, 2022