“Las horas más difíciles y oscuras”: Shakira habla por primera vez de su separación

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Por primera vez desde que se anunció su reciente separación con el futbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira habló sobre cómo se encuentra en uno de los momentos “más oscuros” de su vida, en el que la música ha sido su refugio durante los últimos meses.

Desde el 2010, cuando su carrera llegó a la cima e interpretó el tema oficial de la Copa del Mundo en Sudáfrica, Shakira comenzó a escribir su historia con la estrella del fútbol, con quien hoy intenta llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Milan.

“Incluso, había perdido la fé por un tiempo, Comencé a pensar que no había Dios, y de repente, me encuentro con Gerard y salió el sol”, declaró la artista a la revista Elle en 2013, y nueve años después, decidió romper el silencio, en el mismo medio, para salir adelante “de su hora más oscura”, como llamó a esta fase de su vida.

Su divorcio, la custodia de sus hijos y la acusación de la Fiscalía española en su contra por una supuesta evasión de impuestos, son algunos pendientes que tiene la cantante colombiana que habló en una entrevista en exclusiva con la periodista Lulú García-Navarro sobre su nuevo trabajo musical, el colapso de su relación y su situación funanciera.

Para Shakira, que no ha sacado un disco desde 2017, hoy la música es su principal inspiración y consuelo para el proceso que está viviendo, mismo del que tomó fuerza para salir de su cama y escribir nuevas canciones, como forma de terapia, que la han fortalecido y vendrán en su próximo álbum. “Me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, compartió.

“Exactamente. Y siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”.

Al llegar la pregunta sobre su separación con Piqué, la artista latina expresó: “Oh, es muy difícil hablar de esto. Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público”. “Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa y simplemente les afecta, ¿sabes?”.

