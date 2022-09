La oposición ganó en el Senado, pero Morena estuvo a 2 votos de sacar reforma: Zepeda

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– El Senador panista Damián Zepeda Vidales aseguró hoy que sí fue un triunfo de la oposición en el Senado haber impedido –al menos temporalmente– la aprobación de la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, pero pidió prudencia en los festejos, ya que advirtió que la legislación no está muerta.

“Yo creo que hoy sí ganamos, pero tendría cuidado con el champán y las fanfarrias, las celebraciones grandes, porque Morena lo que hizo fue una retirada estratégica: no le dieron los votos”, expresó el panista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Sin embargo, Zepeda matizó: “La verdad de las cosas, no se puede hablar de que toda la oposición estuvo ahí: ahora le faltan 11 votos, pero en un momento, [a Morena] se le rajó uno más y le faltaban dos” votos para poder avalar las modificaciones.

Esta tarde, en el pleno del Senado, después de una intensa, ríspida y anticipada sesión, la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 se regresó a las comisiones dictaminadoras, por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de la oposición.

Cuestionado por Alejandro Páez Varela sobre quiénes eran los legisladores que estuvieron cerca de votar a favor, el Senador desvió la pregunta y aseguró que cada legislador debe hacerse cargo, e incluso aventuró que algunos lo habían revelado en entrevistas o declaraciones en medios este mismo miércoles.

Además, el también exdirigente nacional panista llamó a “no bajar la guardia” en los próximos días y planteó una fórmula para sostener en las siguientes horas y días la barrera que impidió la aprobación de la reforma hoy, la cual necesitaba de mayoría calificada –dos terceras partes de los senadores presentes– para ser avalada.

“En este tiempo yo no bajaría la guardia, iría muy sensato a convencer a legisladores de oposición para que no voten a favor, y convencer a la mayoría y al Gobierno de que hay disposición de cambiar estrategia de seguridad pública, que no tiene que ser una guerra de todo o nada, porque todos queremos garantizar la paz de los mexicanos”, indicó.