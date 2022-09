BCS: Hombre fingió ser paciente y violó a doctora dentro de consultorio; lo detienen

Esta semana en La Paz hubo múltiples protestas por joven doctora de consultorios de Farmacias Similares que fue violada mientras ofrecía consulta. Su agresor, quien la amenazó con un cuchillo, fue detenido la madrugada del martes 13 en un picadero de la colonia El Manglito.

Tijuana, 21 de septiembre (Zeta).- Uno de los peores temores de las mujeres en Baja California Sur, se cumplió el lunes 12 de septiembre en La Paz. Mientras la doctora “G” de Fundación Best, filial de Farmacias Similares, se encontraba trabajando en el consultorio ubicado en Abasolo y Nayarit, locales 3 y 4 de la colonia Pueblo Nuevo, fue agredida sexualmente por un supuesto paciente.

“Un dizque paciente entró al consultorio amenazando con cuchillo en mano; abuso sexualmente de ella, la dejó amarrada en el baño y salió como si nada”, externaron con indignación varias de sus compañeras a través de redes sociales.

El caso se hizo viral en cuestión de minutos. La mujer había sido violada a plena luz del día y sin que nadie pudiera auxiliarla aproximadamente a las 18:00 horas. Un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con chamarra de mezclilla, pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos, además de gorra negra y cubre bocas, ingresó al consultorio amenazó de muerte a la profesionista para posteriormente abusar de ella, encerrarla en el baño y amarrarla.

Lamentablemente para la joven de 29 años, nadie pudo evitar el asalto sexual ni dar aviso de la agresión, sólo una cámara de vigilancia captó imágenes contra esquina del consultorio.

De acuerdo con las grabaciones, se puede observar al sujeto sentado en la esquina esperando la ocasión para agredir a la doctora, segundos después entra al consultorio y comete el delito.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN

De acuerdo a los informes extraoficiales brindados a Zeta, alrededor de las 02:00 horas del martes 13 de septiembre, ocho horas después de haber abusado sexualmente de la doctora “G” en el consultorio de Farmacias Similares, fue capturado en un picadero de la colonia El Manglito quien se identificó como Carlos Omar Higuera Gutiérrez, de 38 años y con domicilio en esa colonia.

A Carlos Omar lo detuvieron y presentaron ante el Agente del Ministerio Público, una vez llevado ante la víctima, la doctora no pudo identificar 100% a su agresor, ya que tenía el rostro cubierto, sin embargo, la vestimenta coincidía con la portada por su atacante.

Fue entonces que el aparato investigador recabó las pruebas periciales del ataque sexual, testimonios del lugar e imágenes de las cámaras de seguridad conectadas al sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4); así se le pudo establecer como presunto responsable.

“Ubicaron al imputado en calles de la colonia Emiliano Zapata en La Paz, donde le cumplimentaron la orden de aprehensión girada en su contra. Las indagatorias dirigidas por el Agente del Ministerio Público, proporcionaron datos de prueba suficientes a un Juez de Control, en las que se establece la probable responsabilidad del imputado de agredir sexualmente a una mujer”, reveló la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El jueves 15, a las 07:20 horas, se giró orden de aprehensión por los delitos de robo y violación según causa penal J1017/2022, en agravio de la doctora “G”, quien ha permanecido bajo tratamiento físico y psicológico debido a la agresión.

El detenido quedó en calidad de presunto responsable y, al cierre de esta edición, se le vincularía a debido proceso, se le leyeron sus derechos y fue certificado médicamente, además de someterle a una rigurosa revisión para evitar que portara un objeto peligroso.

INCIDENCIA DE AGRESIONES SEXUALES

En Baja California Sur se reportan tres delitos sexuales al día, de enero a julio de 2022 se denunciaron 594 agresiones de índole sexual, correspondientes a los primeros siete meses del año.

De los 594 altercados de índole sexual perpetrados en Sudcalifornia, el 33% terminó en violación, es decir, uno de cada tres ataques sexuales culmina con una relación íntima sin consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante el uso de violencia física o amenaza verbal, en este caso, un cuchillo.

“G” no es la primera doctora agredida sexualmente. De acuerdo con sus compañeras, en otra ocasión un sujeto con las mismas características ingresó a un consultorio y obligó a la doctora en turno a verlo mientras se masturbaba, situación que fue denunciada, sin que se haya detenido al responsable.

De acuerdo con expertos en el tema, cuando un agresor inicia con acoso, su necesidad lo lleva a estar cada vez más cerca de sus víctimas, hasta que viola, así que es muy probable que no sea el único caso en que este individuo en particular esté involucrado, y muy probablemente sus crímenes anteriores permanecen impunes.

MARCHAN EN PROTESTA POR ATAQUE SEXUAL

La consternación fue instantánea. Esa noche, doctores de este tipo de consultorios contiguos a Farmacias Similares convocaron a un paro en protesta del ataque sexual contra su compañera.

Además de pedir justicia para la doctora agredida, la madre de ésta estuvo presente y sus compañeras le prometieron luchar por su hija: “Señora, lo siento mucho, lo sentimos mucho, esto no se va a quedar aquí”. Ella sólo pidió: “Lo tienen que encontrar, tiene que pagar por eso”.

La cita fue a las 19:00 horas del martes 13 de septiembre. Las manifestantes marcharon desde el terraplén de los cocos hasta el kiosco del Malecón de La Paz.

“Soy Valeria Arellano, soy del gremio médico como la mayoría de ustedes, estoy igual de indignada como la mayoría de ustedes, les agradezco de todo corazón haberse dado el tiempo de apoyar a nuestra compañera. Estamos muy indignados por lo que pasó con nuestra compañera, el día de ayer sufrió una agresión irreparable”, indicó una de las doctoras manifestantes. Reconoció que no es la única agresión que han recibido, al ser doctores de medicina primaria, son víctimas de distintas formas.

“En primera instancia, no debe pasar, nosotros soportamos muchísimas agresiones no físicas casi siempre, y no me van a dejar mentir compañeros, verbales, maltratos de pacientes hacia el médico y nos callamos. Estamos en verdad cansados de eso, en esta ocasión el paciente sobrepasó todos los límites. Queremos alzar la voz, no queremos que esto quede impune, que quede en esta marcha nada más; queremos que se encuentre al culpable, claro que sí lo queremos y lo exigimos, lo único que pedimos aquí es justicia y es seguridad”, expuso Arellano.

El consultorio donde la joven fue atacada sexualmente no cuenta con cámaras de vigilancia, guardia de seguridad o un compañero de trabajo que comparta el área. La víctima estaba sola al fondo del local. Fundación Best, encargada de los consultorios de Farmacias Similares, no les ha dado esa seguridad para laborar, al contrario: hay muchas carencias.

“Fundación Best mucho tiempo ha dejado muy aparte la seguridad de sus médicos, de sus colaboradores, muchos consultorios están muy aislados de la misma farmacia, incluso los consultorios que trabajan hasta las doce de la noche con colaboradores que no están protegidos en ninguna situación, ni de ninguna instancia, sí tenemos un botoncito, un timbre de seguridad, pero nuestra compañera amenazada, ¿en qué momento se iba a acordar de ese botón, si los están amenazando y les están diciendo que no se muevan porque los van a matar? Esto no hubiera pasado si las cámaras de Fundación Best funcionaran, si hubiera seguridad o si mínimo tuvieran un enfermero allá adentro que estuviera auxiliando a cada colaborador médico”, denunció Valeria Arellano.

La marcha fue encabezada por personal del área de salud en La Paz, a ellas se unieron familiares y amigos de la agredida, así como colectivas feministas, quienes lanzaron diversas consignas.

“Doctora hermana, aquí está tu manada (…) Queremos las mujeres salir a trabajar tranquilas (…) Verga violadora, métela a la licuadora (…) Autodefensas ante la violencia machista (…) Apoyo a la doctora (…) Las policías no me cuidan, me cuidan mis amigas (…) La violaron trabajando (…) El Estado opresor es un macho violador (…) No más impunidad (…) Si tocas a una, respondemos todas”, gritaron los asistentes.

“G” tuvo que tragarse el llanto, gritar en silencio porque nadie estaba cerca, nadie para darle una mano. La víctima dijo a los Policías que la acosó, la amenazó con cuchillo, la violó y amarró en el baño.

“Uno grita y el otro golpea, así me enseñó mi mamá, siempre se van dos, uno grita y el otro golpea, y aquí desgraciadamente nuestra compañera no pudo hacer ni una, ni la otra, porque el agresor no lo permitió. Estamos cansados de violencia, de que maten a los médicos que se van a la pasantía, de todo ese tipo de detalles que el Gobierno ha dejado pasar”, externó la doctora Valeria.

Personas cercanas a la víctima señalaron que el Gobierno les pidió no dar declaración alguna, que no hablaran sobre el tema, menos aún dar detalles a los medios de comunicación, como si se intentara minimizar el asunto.

La comunidad médica de La Paz dejó algo muy claro: no se van a callar ante este tipo de agresiones, por lo que exigen justicia.

“No me van a dejar mentir, pero ustedes han visto en todas las noticias lo que ha pasado y se ha quedado en Facebook, olvidado, entonces, no nos vamos a quedar callados, exigimos que el médico responsable de Fundación Best haga una mesa redonda y platique con nosotros para poder llegar a un acuerdo de seguridad, de bienestar y poder trabajar a gusto”, urgió la doctora Valeria Arellano.

NULA VIGILANCIA

La marcha no sólo evidenció la facilidad con que el hombre agredió a la doctora por la falta de equipo de vigilancia y personal en los consultorios, sino de unidades de seguridad haciendo recorridos. Las calles Abasolo y Nayarit son de alta circulación vehicular, y no había patrulla cerca del sitio en el momento del ataque.

Las consignas señalaron la inseguridad que viven las sudcalifornianas hoy en día: “El Estado debe garantizar que podamos salir a trabajar seguras y tranquilas, que no nos violen cuando salimos a trabajar. Doctora, no estás sola, aquí está tu manada”.

En el movimiento, las doctoras asistentes y colectivas feministas coincidieron: no se puede acudir a sus labores con miedo, se debe garantizar el Estado de Derecho y que las mujeres tengan libertad y seguridad.

“No está bien que ninguna persona trabaje con miedo, y menos un personal de salud que está dando u otorgando un servicio como es ese mismo, salud. Nosotros no trabajamos en mala fe, ninguno de nuestros compañeros que están aquí, enfermeros, médicos, químicos, hay de todos, creo que ninguno trabaja de mala fe, siempre con el corazón en la mano y para el bienestar del paciente”, afirmó la doctora Arellano.

La marcha subió de tono con la presencia de las colectivas feministas, quienes incluso hablaron de autodefensas contra los “ataques machistas” y recurrir a la justicia por propia mano. Algo en lo que la mayoría no estaba de acuerdo, sin embargo, evidencia la desesperación ante la falta de justicia contra las agresiones a mujeres, de un hartazgo por la falta de atención. “Queremos justicia. Si te viola, mátalo, el Estado no va a hacer nada. Autodefensa feminista ante la violencia machista”, externaron colectivas feministas.

Justo cuando suceden este tipo de lamentables hechos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal revela internamente que los oficiales deben “andar con mucho cuidado” y evitar percances viales, porque las patrullas no cuentan con seguro.

De presentarse un accidente vial de patrulla, quedará fuera de servicio hasta que se repare, ya que Seguro de Autos Ana no cubrirá los incidentes. Esta crisis podría traer una deficiencia en la vigilancia y mayor percepción de inseguridad.

“Todos nuestros compañeros, nosotros pensamos, que necesitamos estar bien, tranquilos y a gusto en nuestra área laboral, eso es lo único que pedimos y por eso esta marcha”, finalizó la doctora Arellano.

GOBERNADOR SOBRE VIOLACIÓN

Derivado de la presión social y las diversas solicitudes de la sociedad civil, se iniciaron las investigaciones para dar con el agresor sexual de la doctora “G”.

Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado, informó que se levantaron todas las pruebas periciales en el consultorio, entre otras pistas relevantes captadas en cámaras de vigilancia.

“Inmediatamente se aperturó la carpeta de investigación por el delito de violación y lo que resulte, ya estamos investigando los hechos acontecidos y en su momento les estaremos informando, hay avances importantes ya en la investigación, realizaron diversas pruebas periciales ahí en el lugar, propiamente las están desarrollando los agentes de investigación, les estaremos informando con motivo de que se vaya resolviendo este caso tan lamentable”, expuso De la Rosa Anaya.

Según el Gobierno del Estado, se aplicará todo el peso de la Ley contra el agresor, además de que es importante que cualquier víctima que haya sido atacada en similitud de condiciones, se acerque a denunciar para imponer una sentencia ejemplar y no haya impunidad en ningún caso.

“Ya se está aplicando y se va a aplicar el rigor de la Ley, nos da pena que sucedan estas cosas, pero se va a clausurar, se tiene que hacer lo que se tenga que hacer allí para avanzar, y si no, se va a tener que poner algo ahí”, declaró el Gobernador Víctor Castro Cosío.

Cuestionado respecto a qué se va a clausurar, dijo: “El consultorio médico por mientras se investiga -de manera preventiva-, y por supuesto, todo el peso de la Ley”. Rechazó esta clase de altercados que deja mal paradas a las mujeres en BCS, ya que permea con percepción de inseguridad en su andar diario.

Castro dejó en claro que llegará hasta las últimas consecuencias para erradicar la violencia contra las mujeres, más en el sector de la medicina, que entregan su vida por la de otros.

“Anoche me enteré en una reunión allá en Palacio con todo el Gabinete, a mí me pueden esas cosas que sucedan, estamos en contra de la violencia, contra de cualquier manera que se presente, pues, ya no hay forma de expresarlo, la verdad es deleznable que eso suceda; dan pena ese tipo de prácticas verdaderamente reprobables, repudiable lo que hicieron, y más a gente de medicina”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo estatal.

MALAS CONDICIONES LABORALES

La joven doctora no sólo tiene que sobrellevar la terrible experiencia que dejará marcada por siempre su vida y que hoy la tiene con una crisis de salud, sino que Fundación Best ahora le está solicitando su renuncia, por lo que sus compañeras solicitaron la intervención de las autoridades.

“Es un caso que se generó y el cual estaremos al pendiente para brindar el apoyo a la doctora”, comprometió Adolfo García González, presidente del Colegio de Médicos en Baja California Sur. “Estamos aquí para enterarnos y tener información de primera línea, tomar las acciones para apoyar y trabajar en coordinación con el Poder Legislativo, para como Colegio, mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad de todos los profesionales”, añadió García González.

Durante la fase más crítica de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, los médicos de consultorios en Farmacias Similares fueron de gran ayuda, al brindar atención primaria, por lo cual entre el gremio se debe apoyar, y en este caso exigir justicia penal para lograr justicia laboral para todos los profesionales de la medicina en BCS.

“Los compañeros que trabajan en farmacias son médicos, profesionales como cualquier médico, ellos tienen ese trabajo porque como cualquier trabajo, es digno y lo hacemos con mucho entusiasmo, mucha dedicación; por eso al hacer un trabajo tienen el derecho de que se les respete, que se trate con dignidad y desde luego la seguridad es vital para hacer las cosas con mejor calidad”, puntualizó el presidente del Colegio Médico en Baja California Sur.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.