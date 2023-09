AMLO se reúne con gobernadorxs para abordar los temas de migración y desapariciones

El mandatario también mencionó que verá hoy en Palacio Nacional a Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que sostendrá una reunión con gobernadores y gobernadoras para hablar sobre el tema de la migración y sobre las desapariciones forzadas.

El mandatario no especificó quiénes participarían en la reunión, sin embargo, detalló que se llevaría a cabo en Palacio Nacional esta tarde.

“Tengo una reunión con gobernadores. Hoy tengo la agenda llena. Querían hablar conmigo para temas migratorios y para los desaparecidos que se está llevando a cabo una búsqueda, casa por casa. También informar a la gente que sí los voy a ver, para ver sobre familiares desaparecidos, que sí se está haciendo un censo, una revisión del padrón y ya afortunadamente hemos encontrado a muchos, muchos. Entonces hoy vamos a ver eso”, detalló.

A Palacio Nacional ya llegaron las gobernadoras Mara Lezama, Indira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Marina del Pilar Ávila, Layda Sansores, así como los gobernadores Alfonso Durazo, Rutilio Escandón, Carlos Manuel Merino, Cuitláhuac García, Sergio Salomón, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Julio Menchaca, David Monreal Ávila, Américo Villarreal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Además, por parte del Gabinete presidencial han arribado: la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños; el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Cota Montaño; y el Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez.

FERROMEX SUSPENDE SERVICIO POR MIGRANTES

El pasado 19 de septiembre, la línea de transportes de carga Ferromex, de Grupo México, suspendió temporalmente el tráfico de trenes con destino al norte del país ante el incremento de migrantes, por lo que instrumentó un monitoreo continuo para evaluar los riesgos que representa.

La empresa ferroviaria detalló que también mantiene en vigilancia la presencia de personas migrantes cerca de las rutas impactadas por los movimientos hacia la frontera norte del país.

En su mensaje, Ferromex reiteró su voluntad de contribuir a una solución que garantice la continuidad de las operaciones y la prestación de un servicio de carga seguro y de calidad para los usuarios y para el entorno.

Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, informó la víspera en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes de carga, que cubren las rutas hacia el norte del país, ante el “severo riesgo” que representa para los migrantes la utilización de estos ferrocarriles para transportarse.

Tras las declaraciones del mandatario la empresa dijo a The Associated Press que “se han movido aquellos [trenes] de los que se han bajado las personas migrantes, pero los otros siguen detenidos”, pero no dio cifras.

-Con información de AP