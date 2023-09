Rupert Murdoch, histórico magnate de Fox, deja su puesto de jefe a su hijo

Por David Bauder

NUEVA YORK, 21 de septiembre (AP).— Rupert Murdoch, el magnate australiano de los medios de comunicación de 92 años cuya creación de Fox News lo convirtió en una potencia en la política estadounidense, anunció que dejará sus cargos de presidente de Fox y de la empresa matriz News Corp.

En un comunicado el jueves, Fox anunció que Murdoch pasará a ser presidente emérito de ambas compañías. Su hijo Lachlan será presidente de News Corp. y seguirá siendo director general de Fox Corp.

Lachlan Murdoch declaró que “estamos agradecidos de que será presidente emérito y sabemos que seguirá ofreciendo valiosa asesoría a ambas compañías”.

Aparte de Fox News, Murdoch fundó la red de canales Fox, que fue la primera en desafiar la hegemonía de los tres canales tradicionales ABC, CBS y NBC con programas como Los Simpson. Es además propietario de los diarios Wall Street Journal y New York Post.

Fox News Channel ha ejercido una influencia profunda sobre la política estadounidense desde su inicio en 1996 e hizo de Murdoch un héroe para algunos y un paria para otros. La red de noticias de 24 horas llevó a la televisión el poder y la energía de los programas periodísticos de la radio. En seis años superó en audiencia a CNN y MSNBC.

Pero este ha sido un año difícil para Fox, obligado a pagar 787 millones de dólares para resolver una demanda por difamación derivada de su cobertura de acusaciones falsas tras la elección presidencial de 2020. Poco después, despidió a su periodista más popular, Tucker Carlson.

Murdoch prometió en una carta a los empleados que seguirá trabajando en Fox.

“En mi nueva función, puedo garantizarles que participaré diariamente en la confrontación de ideas”, escribió. “Nuestras empresas son comunidades, y yo seré un miembro activo de nuestra comunidad. Observaré nuestras transmisiones con mirada crítica, leeré nuestros diarios, sitios web y libros con mucho interés”.

De inmediato no se informó por qué el anuncio de Murdoch apareció en este momento. En Estados Unidos se festeja la semana del autor, y está por aparecer un libro de Michael Wolff, autor de una biografía de Murdoch, llamado The End of Fox News (El fin de Fox News, en español), en el cual especula sobre el futuro de la red tras la partida del patriarca.

