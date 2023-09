México queda fuera del top 10 del ranking de la FIFA; conserva el lugar 12

Por Ricardo Magallán

Ciudad de México, 21 de septiembre (ASMéxico).- Tras sus partidos amistosos ante Australia y Uzbekistán, el Tri obtuvo 26.40 puntos, lo que le permitió llegar a 1665.9 unidades para mantenerse en la misma posición que ocupó en la clasificación mundial de FIFA del mes pasado.

Con esta puntuación, México se encuentra por debajo del combinado de los Estados Unidos, el mejor ubicado en el ranking de la FIFA de la zona de Concacaf, que ocupa la posición 11.

¿QUIÉN ES LÍDER DEL RANKING FIFA?

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, no sólo se mantuvo en la primera posición del clasificatorio de FIFA, sino aumentó su ventaja como líder sobre su más cercano perseguidor.

La albiceleste registra 1851.41 puntos en comparación con los 1840.76 de Francia.

En tercer lugar se ubica Brasil, con 1837.61 puntos, mientras que Inglaterra y Bélgica completan el Top 5.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Argentina 1.851.41

2. Francia 1.840.76

3. Brasil 1.837.61

4. Inglaterra 1.794.34

5. Bélgica 1.792.64

6. Croacia 1.747.83

7. Países Bajos 1.743.15

8. Portugal 1.728.58

9. Italia 1.727.37

10. España 1.710.72

11. Estados Unidos 1.678.71

12. México 1.661.46

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.

Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023